英超｜諾定咸森林被扣4分跌入降班區　聲明回應表示「極度失望」

英超賽會周一（18日）宣布，諾定咸森林因違反盈利和可持續發展規則（PSRs）被扣4分，即時生效。

諾定咸森林隨後回應，表示對有關判決「極度失望」，認為他們自始至終都十分合作，今次事件會損害球會對聯賽的信心。



諾定咸森林被扣4分而跌入降班區。（Getty Images）

英超在聲明中表示，諾定咸森林虧損金額比規定的6100萬鎊多出3450萬鎊，因而有扣分判決。聲明中提到，針對英超球隊的PSRs金額一般為1.05億鎊，不過諾定咸在評估期中，有2個球季在英冠作賽，因此減至6100萬鎊。

獨立委員會的判決報告中提到，諾定咸森林的違規金額比愛華頓多77%，根據戰績調整後，最初對他們的處罰為扣減8分，最終判決為減4分。

經考慮及調整後，諾定咸森林最終被扣4分。（判決報告截圖）

被扣4分後，諾定咸森林目前以21分排在第18位，落後盧頓1分，另一支在今季因PSRs被扣分的愛華頓則排在第16位，比降班區多4分。因此就結果而言，本來被安全區拋離3分的盧頓是最大得益者。

第15至20位積分榜最新形勢

15位 賓福特 26分

16位 愛華頓 25分

17位 盧頓 22分

18位 諾定咸森林 21分

19位 般尼 17分

20位 錫菲聯 14分



諾定咸森林隨後發出聲明回應，表示對委員會有關判決感到極度失望及出乎意料。他們認為球會在這數月間，自始至終都與英超十分合作，今次事件損害他們對英超聯賽的信任和信心。

這支球隊續指，英超對破產的處罰為9分，卻在一開始便打算扣減他們8分，這與其規定不合比例。

愛華頓因違反PSRs，今季最初被扣4分，之後改為扣6分。（Getty Images）

值得一提的是，愛華頓今季最初被扣10分，當時他們虧損金額為1950萬鎊，比諾定咸森林還少，為何英超對兩支球隊的處罰不同？

英國《天空體育》分析指，這可能是因為諾定咸森林一直充分配合調查，與愛華頓截然不同，或許這讓森林受到的處罰相對寬鬆。英超賽會中在聲明中稱讚該球會十分合作。

《天空體育》續指，諾定咸森林有7天時間上訴，但他們未決定會否這麼做，並正就此諮詢律師。