英超｜史上唯一13冠球員　傑斯4度落選名人堂惹「黑名單」疑雲

2024年度英超名人堂（Premier League Hall of Fame）展開投票，自2021年至今已為第4屆。今年傳奇左閘艾殊利高爾（Ashley Cole）直接入選，球迷可在另外15名球員中選出2人。

不過讓球迷及媒體感到意外的是，曼聯名宿傑斯（Ryan Giggs）再次落選，甚至不入15人候選名單，不禁讓英國媒體好奇，他是否已被英超名人堂列入黑名單。



傑斯第4度落選英超名人堂。（Getty Images）

艾殊利高爾直接入選今屆名人堂，他被譽為英超史上最佳左閘之一，曾3獲英超冠軍及1次歐聯冠軍。

艾殊利高爾入選2024英超名人堂。（X）

艾殊利高爾曾效力阿仙奴及車路士，助「兵工廠」贏過2次英超冠軍，是「不敗奪冠」主力之一；在車路士則贏過1次英超及歐聯。因此消息公布後，兩支球隊都在各自的社交平台上祝賀他，「藍軍」更直接表示他為「車路士傳奇」；較有趣的是，英超名人堂官網中，介紹艾殊利高爾的照片也是他身穿藍軍戰衣。

官網圖片中，艾殊利高爾為「車路士版本」。（英超官網截圖）

過去19名入選者中，僅有3人為後衛。艾殊利高爾成為名人堂成員相信沒多少人會質疑，但傑斯一直被排除在外，連候選資格也沒有，則有點讓人不解。

該名威爾斯中場曾奪得13次英超冠軍，歷史上僅此一人；同時他也是英超歷史助攻王，22個球季間共交出162次助攻——單論「CV」，傑斯比艾殊利高爾有過之而無不及。

傑斯隨曼聯贏得13次英超冠軍。（Getty Images）

因此英國多間媒體都認為，傑斯落選與2020年曾被指控家暴事件有關，雖然最終因證據不足而被無罪釋放，但《每日電訊報》也表示：他是否已被永久加入黑名單？

除艾殊利高爾直接入選外，球迷還可以在15人候選名單中投票，最後2人會被選入名人堂。今年候選名單新加入法比加斯（Cesc Fabregas） 、夏薩特（Eden Hazard）及大衛施華（David Silva），傑斯甚至連候選名單也入不到。

今屆英超名人堂15人候選名單。（英超X）

候選名單：

蘇甘保（Sol Campbell）

卡域克（Michael Carrick）

高爾（Andrew Cole）

迪科爾（Jermaine Defoe）

法比加斯（Cesc Fabregas）

費迪南（Les Ferdinand）

科拿（Robbie Fowler）

夏薩特（Eden Hazard）

加利尼維利（Gary Neville）

奧雲（Michael Owen）

大衛施華（David Silva）

泰利（John Terry）

耶耶托尼（Yaya Toure）

雲達沙（Edwin Van Der Sar）

尼曼查維迪（Nemanja Vidic）



這份候選名單星光熠熠，大部分都是曾在英超踢出過亮麗成績的球員。不過，當英超零冠的熱刺名宿迪科爾亦被列為候選人之一，但連續4屆名人堂以至候選名單都不見傑斯名字，不禁令人好奇，該名威爾斯名宿是否真的因場外理由落選。

迪科爾生涯大部分時間都在英超度過，他共為熱刺上陣過276場，並效力過韋斯咸、新特蘭等，也是英超史上頗具名氣的射手。只是這名英格蘭前鋒未曾贏過英超冠軍，雖曾攻入162球，但論成就，跟傑斯依然相差甚遠。

傑斯多次落選英超名人堂，不禁令人想像是否與其場外因素有關。（Getty Images）

今次英超名人堂投票將在香港時間4月8日晚上7時結束，投票連結請按此。