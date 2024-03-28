英超︱遠藤航曾以為加盟利物浦無望　「一生中就是等待這機會」

利物浦今季中場大換血，紅軍去年夏天在轉會市場卻連番失利，為卡些度（Moisés Caicedo）擲出1.15億英鎊，仍得不到心儀防守中場，之後再出超過半億英鎊收購拉維亞（Romeo Lavia），竟再度「食檸檬」。

當時怎料到買不到二人或許是得到幸運之神眷顧？利物浦之後平價買入遠藤航，這位日本中場近日受訪時便直言：「看到卡些度快將加盟，我以為無機會去利物浦了。」



遠藤航已是利物浦重要一員。（Getty Images）

利物浦在隊長軒達臣、防中法賓奴、副隊長占士米拿、拿比基達和張伯倫去年夏天全數離隊之下，中場動一場大手術，買入麥阿里士打、蘇保斯拿爾、加雲貝治和遠藤航，前3位球員都是利物浦在芬威集團（FSG）治下的理想目標，年紀輕、潛力高，尚有升值潛力，已超過30歲的遠藤航，是罕有例外，明顯是紅軍在防守中場位置收購連番失手下的後備方案。

遠藤航以1620萬英鎊從史特加來投，轉會費不到卡些度的一成半。意想不到的是，卡些度加盟車路士後表現低沉，同樣拒絕利物浦轉投車路士的拉維亞，更幾乎全季養傷，英超僅上陣32分鐘，目前已經收咧。反觀眾人期望不高的遠藤航，已34次為利物浦在各項賽事上陣，還有3入球1助攻，他在紅軍早前的傷兵潮貢獻極大，也是贏得聯賽盃的功臣之一。變動如此大的一季，利物浦仍可在英超爭標，有點讓人出乎意料。

遠藤航在利物浦傷兵潮中發揮作用。（Getty Images）

遠藤航一直夢想踢英超，眼見利物浦流失多員中場主力，直覺他或有機會加盟，「如果我有機會去，我直覺會是利物浦，因為他們失去很多球員，軒達臣、法賓奴都是中場球員。」他向Abema表示，「我以為卡些度會加盟，記得我看新聞說交易已接近落實，我以為我無機會了，然後他加盟車路士。」

卡些度拒絕利物浦，加盟車路士。（Getty Images）

「我的轉會費（相對卡些度）只是一少部分，我聽到他們（傳媒）說我抵買。」遠藤航很有自知之明，「像我這種球員，只能在這種情況下得到機會。最理想情況會是得到一個年輕、天份高的球員，不過不是每間球會都能簽入他們的理想目標球員。」

「B計劃（plan B）就是簽入一個年紀較大的經驗球員，一個能夠立即為球隊發揮作用的人。利物浦在找這樣的球員，然後簽入我。感覺就如我一生中就是在等待這個機會。」

遠藤航已為利物浦贏得聯賽盃冠軍。（Getty Images）

遠藤航加盟初期只是大後備，出場機會不多，然而隨着球隊季中嚴重傷兵潮，中場麥阿里士打、蘇保斯拿爾、鍾斯全部曾受傷缺陣，遠藤航在危機中發揮作用，助球隊安然度過傷兵潮，連高普領隊也曾笑言，去年夏天轉會窗他們實在夠運。

今季聯賽盃決賽遠藤航與卡些度在中場正面交鋒，他無論射門、關鍵傳送、空中爭搶以至嘗試攔截次數均勝過卡些度，被評為表現完勝對方，順利幫助紅軍擊敗車路士捧盃。