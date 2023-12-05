英超｜遠藤航轟世界波獲譽「英雄」　耐心上游或迎紅軍生涯轉捩點

利物浦在周日晚（3日）主場對富咸的英超賽事中，戲劇性地連轟4個世界波，4：3險勝。梅開二度的阿歷山大阿諾特當然搶鏡，但完場前6分鐘才入替的遠藤航，亦帶來了莫大的驚喜，也是利物浦得以贏波的關鍵。



利物浦對富咸在80分鐘遭對手反超前，落後2：3之下面對極大壓力，中場進退失據，賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）未能充當第一道屏障，毫無空間的阿歷山大阿諾特也無法創造攻勢。83分鐘，高普以遠藤航入替格雲貝治，相信當時不少球迷都有個疑問：正在落後，為何還換入一個後備防中？

但遠藤很快便掃空了球迷的疑惑——落場後，利物浦中場的運轉立刻變得穩固順暢，富咸無法再輕易「搞破壞」，阿諾特也能再次向前發動攻勢，紅軍捱打了整個下半場，形勢終於再次倒向他們。根據Opta Analyst的數據，在換入遠藤後，比賽形勢立刻逆轉，由他入替前富咸是更具威脅的一方，變成利物浦的進攻威脅性立刻大增。

遠藤航對富咸的遠射造就了利物浦的勝利。（路透社）

最終遠藤落場4分鐘就射入了他在英超的首個入球——穆罕默德沙拿個人突破入禁區，他在兩名對手包夾下轉身、稍稍抬頭瞧見禁區頂無人看管的遠藤航，便將皮球放到峨嵋月，遠藤順勢踏步一射，成為紅軍當晚第三個「世界波」；這個入球令利物浦氣勢更盛，與阿諾特的致勝球出現不無關係。

今夏利物浦連環失去佐敦軒達臣和法賓奴，也在摩西斯卡些度的轉會鬧劇中「落敗」，然後花了1600萬英鎊簽入遠藤航，這位日本國家隊兼史特加隊長已屆30歲，與另外三位中場新收購阿歷斯麥亞里士打、蘇保斯拉爾和格雲貝治相比，無疑更像是後備兵，令不少球迷都甚有保留。

高普早已對遠藤航甚感興趣。（Getty Images）

事實上，早在3年前利物浦在季前熱身賽對陣史特加，高普已對遠藤甚有興趣，還跑去問當時還在隊中的南野拓實，「那個3號幾歲？」遠藤回想時笑說，當時自己曾央求南野告訴高普他現年23歲。

一如所料，遠藤航加盟初期在紅軍的上陣機會不算太多，主要在聯賽盃和歐霸盃出任正選，在聯賽則只曾在對賓福特時正選，高普甚至曾指他「太冷靜和有禮」，影響了季初的融入，但也多次強調他是重要一員，在球隊長遠計劃之中。

遠藤航（右）在聯賽盃對李斯特城已交出助攻。（Getty Images）

接下來，遠藤航的進步有目共睹，他9月在聯賽盃對李斯特城已交出助攻；10月時利物浦在歐霸盃對圖盧茲，他除了取得入球，也貢獻了突出的數據，包括全場最多的10次成功在一對一之下勝出——「單挑」一向是他的強項，他在德甲的三個球季中，一共參與過冠絕所有德甲中場的1274次一對一，勝率超過50%；他也有706次成功掙得控球權，在德甲中場之中排第二位，媒體因而以「鬥士」形容他。在漸漸適應英格蘭賽事的節奏後，他也逐步開始展現自己，11月對賓福特的聯賽，他首次在英超正選上陣、踢足全場。

遠藤航踢法硬朗、也勇於拼搶，加上擔任過歐洲球隊隊長，有利於他適應。（Getty Images）

在對富咸一戰前，遠藤航也不諱言英超比想像中更難適應：「我總是從後備席觀察他們（隊友），這很重要，而我在不斷進步。英超比想像中難踢，尤其因為比賽速度很快，所以很難適應，但我一直去嘗試，我會做得更好的。」他說自己雖然已經30歲，「但我覺得作為足球員，我仍然有機會去成長，所以我很開心自己能身處這裏，我可以進步的。」

在德甲表現突出的遠藤航深信自己在英超可更上層樓。（Getty Images）

這位日本國家隊隊長過往生涯中不時面對逆境：出道不久已隨母會湘南比馬降班、然後又助球隊重返J1，幾年間不斷面對升升降降；稍後加盟史特加後也成為升班功臣，2021/22球季，史特加幾乎降回德乙，但遠藤航在降班附加賽決賽射入決定性的一球，令史特加繼續留在德甲，盡顯他的意志之強，也難怪高普如此賞識他。

日本球員要適應英超的確不容易，前人南野拓實、或是在德甲表現亮麗的香川真司，來到英超豪門後都沒有圓滿結局，但遠藤航帶着多年的紮實經驗和平穩的心態，也許能走出不一樣的路。

祖爾馬迪普在對富咸一戰受傷後，利物浦目前的傷兵多達6人，除了長期缺陣的泰亞高艾簡達拿、安德魯羅拔臣、巴薩提、迪亞高祖達和門將艾利臣比加都要繼續休戰，加上年底賽程頻密，相信遠藤航將會獲得更多正選上陣的機會，紅軍周中作客榜尾的錫菲聯，或是他的大好機會。