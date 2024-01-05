嚴選英超今季十大最差收購　標王卡些度當之無愧　一球員連相都無

英超半季過去，目前榜首戰況「打得火熱」，不少新星嶄露頭角之餘，同時也有備受關注的新援踢不出表現。相信看到這裏，大家心中已經浮現數名球員的名字。

《01體育》編輯室便與大家數數夏季的十大最差收購，看看這當中會不會有閣下心中的「最大水貨」。



十、尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson／維拉利爾＞車路士，3200萬鎊）

積遜的表現，某程度正好代表車路士今季戰績。（Getty Images）

聯賽上陣19場入7球、目前英超射手榜第10、在車路士隊內是第二得分手……尼高拉斯積遜的表現看起來好像不差，實際上他錯失不少機會：按數據統計，他今季在聯賽的預期入球（xG）是10.59，也就是說積遜將至少3個入球送走。

除射手榜外，他的名字也出現在英超官網的其他數據名單上——他今季已錯失12次黃金機會（Big Chance），在英超排名第4，YouTube甚至有尼高拉斯積遜門前失機的影片合輯，光是今季上半季便能剪出3分多鐘。

當然，他為車路士製造出的入球機會也不算少，領隊普捷天奴表示要對這名英超新兵多點包容，但未能把握機會並轉化成分數，正正是「藍軍」今季的寫照，也是為何這支倫敦豪門，至今仍在聯賽中游掙扎的原因。

九、祖斯甸古華特（Justin Kluivert／羅馬＞般尼茅夫，1025萬鎊）

祖斯甸古華特征戰英超，表現不算理想。（Getty Images）

名將之後祖斯甸古華特2018年從阿積士轉投羅馬，之後輾轉被外借到RB萊比錫、尼斯及華倫西亞，今季加盟般尼茅夫後，這名荷蘭球員已踢盡歐洲五大聯賽。然而他的表現依然不算突出，聯賽上陣15場攻入2球，雖然大部分時間踢左翼鋒或左中場，但至今仍未有貢獻助攻，甚至沒為隊友製造過一次黃金機會（Big chances）。

此外，他至今過人成功次數只有12次，也就是場均不到1次。綜合來說，這名荷蘭名宿之子今季表現實在沒有任何值得一提之處，場均評分也處於球隊下游，所幸是般尼茅夫收購他時沒有花太多錢。

八、比圖（Beto Betuncal／烏甸尼斯＞愛華頓，2580萬鎊）

比圖作為愛華頓夏天重點收購球員，並未獲得太多上陣機會，表現亦乏善可陳。（Getty Images）

愛華頓在夏季轉會窗只買了兩人，其中之一便是比圖，同時他也是球會在夏天的最大收購。

不過這名葡萄牙前鋒在「拖肥糖」未能獲得主帥戴治信任，雖然目前有15次聯賽上陣，但當中有10場為後備入替，更有幾場上陣時間不足10分鐘。目前他只為愛華頓攻入1球，而且沒有助攻。

七、咸特查奧爾（Hamed Junior Traorè／薩斯索羅＞般尼茅夫，2000萬鎊）

雖為般尼茅夫今季主要收購，但咸特查奧爾上陣時間少得可憐，甚至在圖片網站也找不到他的比賽照片。（般尼茅夫官網）

咸特查奧爾其實上季已在般尼茅夫陣中，但當時他為借將身份。這名科特迪瓦進攻中場去年2月加盟，至4月重傷前一共為般尼茅夫上陣7場英超，期間沒有直接參與入球，不過在夏天仍被般尼茅夫買斷。

今季他為球隊夏窗收購第2貴的球員，僅次於美國國家隊隊長泰拿阿當斯（Tyler Adams，2300萬鎊），但表現未有比上季進步，至今只有3次聯賽後備上陣，合計也只有可憐的44分鐘，期間同樣沒有任何入球和助攻。除在冷板凳上坐了7場外，查奧爾更有4場未能進入大名單。12月時他更患上瘧疾，需接受長期治療，至今仍復出無期，他今季上陣時間少得可憐，甚至在圖片網站也找不到他的比賽照片。

六、馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes／狼隊＞曼城，5300萬鎊）

馬菲奧斯紐尼斯高價加盟曼城，但目前仍未有太大存在感。（Getty Images）

9月初加盟曼城後，至今馬菲奧斯紐尼斯在英超只為「藍月」上陣過8場，但當中只有3場正選，且僅有1場踢足全場。由於多為擔任防中，上場時間又不足，這名葡萄牙球員目前除1次助攻外，未有太多搶眼表現，防守數據也只是中規中矩，因此在各大評分網站中，其排名都在曼城隊內下游。

哥迪奧拿曾表示：「在全球球壇，我可以說馬菲奧斯紐尼斯是其中一位最優秀的球員。」如今以5300萬鎊將他買回來後，卻又投閒置散。不知道馬菲奧斯紐尼斯會不會成為下一個加雲菲臘斯？

五、東拿利（Sandro Tonali／AC米蘭＞紐卡素，約6100萬鎊）

從球場表現來看，東拿利其實相當出色，無奈沉迷賭博，幾乎賠上自己球員生涯。（Getty Images）

東拿利本是AC米蘭隊長接班人，實力備受肯定，在英超適應節奏及強度後，表現亦漸入佳境。他本應有機會成為今季英超最佳收購之一，奈何涉及非法賭博，這名意大利國腳遭判罰停賽10個月之久，除緣盡今年歐國盃決賽周，也令紐卡素早在10月份已在餘下賽季失去這名主力中場，部署大受影響。

上季表現讓人耳目一新的紐卡素，近期受傷兵潮影響瘋狂失分，已由前列跌至中游，難免令人想到，假如東拿利在陣的話，情況或不至如此嚴重。雖然並非競技原因，也不是傷患問題，但從收購角度來說，「喜鵲」收購如此昂貴及重要的球員前，沒有查清楚東拿利早已賭博成癮，已是一大敗筆。

四、夏維斯（Kai Havertz／車路士＞阿仙奴，6500萬鎊）

夏維斯在阿仙奴處境頗為掙扎。（Getty Images）

夏維斯近年表現縱不太穩定，但由於是車路士2020/21歐聯奪冠功臣之一，因此轉會消息初公布時，仍有一部分阿仙奴球迷期待其表現。與以往在車路士擔任箭頭或「假九」不同，夏維斯在阿仙奴大部分時間被阿迪達（Mikel Arteta）安排擔任中場，先不說這個決定對錯與否，可導致的是夏維斯整個球員定位變得頗為四不像。

4個聯賽入球、1次助攻，光看這些數字，其實與他在車路士時期相差不遠甚至更好，畢竟入球本來便非他強項，但你很難形容他在「兵工廠」的作用：控球組織、防守、為隊友鋪橋搭路——這些工作通通都有其他人比他做得更好。

夏維斯在阿仙奴定位尷尬，在其6500萬鎊身價面前，不免有點令人失望。（Getty Images）

今季夏維斯甚至需要在國家隊客串左閘「尋求出路」，在球會層面，他可以算是偶有佳作表現算不上特別差，但也跟其高昂的身價不符。在Whoscore、Sofascore及Fotmob這三個評分網站中，夏維斯的場均評分排名隊內10至15位。

三、凱倫（Rasmus Højlund／阿特蘭大＞曼聯，7200萬鎊）

凱倫帶着「新夏蘭特」之名加盟曼聯，卻在英超遲遲未能入球。（Getty Images）

夏天以「新夏蘭特」之名加盟，加上高昂的轉會費，凱倫到達奧脫福時讓不少紅魔球迷寄予厚望。然而這名丹麥前鋒在英超卻遲遲未能「開齋」，直至12月27日反勝維拉一役，即剛好聯賽一半的第19輪賽事才收穫個人英超第1球。

雖然凱倫在今屆歐聯分組賽攻入5球，首輪面對拜仁亦有「士哥」，但他取得入球的3場歐聯，曼聯全數敗陣，最終亦包尾出局；在講求身體對抗和體能的英超，只能說他暫時無法適應。凱倫今季在英超的地面對抗成功率只有36.4%，空中對抗成功率更是低至21.6%。

上月的「雙紅會」中，凱倫曾有一次禁區內的黃金機會，但他未能把握轉化成入球。（Getty Images）

他的把握力亦屢遭球迷詬病，不時有黃金機會「餵到埋口」亦無法轉化成入球。凱倫今季在聯賽的預期入球其實有3.1，但目前他只有1球進帳，錯失黃金機會9次之多。

二、美臣蒙特（Mason Mount／車路士＞曼聯，6000萬鎊）

美臣蒙特加盟曼聯後鮮有表現。（Getty Images）

美臣蒙特去年7月從史丹福橋轉投奧脫福，穿上碧咸、C朗拿度兩大名宿穿過的紅魔鬼的7號球衣，可見球會對他抱有極高期望。可是希望愈大，失望愈大，他在曼聯的短短歲月已如中了魔咒。

曼聯陣中本身已有般奴費南迪斯，再買美臣蒙特回來組成「進攻雙核」，令人好奇領隊坦赫格如何安排兩位進攻中場的球權分配。比賽下來卻只覺兩人同場位置重疊而且格格不入，未能兼容。更災難的是，這名英格蘭中場今季飽受傷患困擾，20輪聯賽過去只上陣過8場，完全是「傷多過踢」。

這8場比賽蒙特沒有直接參與過任何入球，根據統計，他這8次上陣合計的預期入球（xG）及預期助攻（xA），分別是0.2和0.32，顯示出他無法為球隊帶來有效貢獻。近日他已復操，並預期可望在1月份復出，他能否短時間內證明身價，一洗水貨之名？

一、摩西斯卡些度（Moisés Caicedo／白禮頓＞車路士，1.15億鎊）

卡些度作為夏季標王，加盟車路士的表現實在算不上出色。（Getty Images）

以夏窗標王身份、轉會費高達1.15億鎊加盟史丹福橋後，卡些度的表現可謂雷聲大雨點小，自加盟首戰為對手送上十二碼連累球隊落敗後，他的名字便很少出現在體育媒體上。卡些度今季因傷及發燒缺陣2場英超，目前在聯賽出戰17場，其實機會不少。

事實上他在車路士的表現也不算太差，但防守數據對比起上季有明顯落差：鏟球（Tackle）由場均2.7次跌至2.1次、搶截（Interceptions）更由1.5次跌到至0.8次。

當然，數據是死的，總會有很多外來因素影響。只是作為夏天轉會窗標王，大家對他的期望自然相對較高，而卡些度這半季的表現實在沒有任何說服力，車路士重金買入他之後，戰績對比上季也不見有任何改善。

安素費南迪斯（左）加盟後，雖然車路士戰績不佳，但仍有不少球迷為其抱不平。

若卡些度在餘下半季還是這種只能稱之為平平無奇的表現，恐怕「水貨」之名從此難以撇甩，至少就現在而言，他的水準與其1.15億鎊身價完全不符。