英超｜熱刺未能化優勢為勝利遭逼和　普帥：想要個手掣控制球員

熱刺在周二英超錯失追上前四名的良機，作客遭韋斯咸賽和1：1，目前39戰得57分，落後第四名的阿士東維拉兩分。熱刺今仗形勢佔優，控球達68%，但全場只製造到4次中目標埋門。熱刺領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）賽後表示，球隊進攻中欠缺清晰的思路，笑言想要個遊戲手掣控制球員。



比蘭莊臣為熱刺先開紀錄。（路透社）

熱刺賽前29戰得56分，得失球為+18，排名第五位，若果他們今場能夠以兩球差距擊敗韋斯咸，就可以在分數及得失球追平第四位的維拉，並靠較佳得球進佔前四名。熱刺今場有個好開始，由比蘭莊臣在5分鐘接應迪姆華拿的傳中開紀錄。不過，韋斯咸在19分鐘由葛特蘇馬把握角球攻勢扳平，之後兩隊再無紀錄，維持1：1至完場。

蘇馬頂入，為韋斯咸追平，這是熱刺今季第10個死球失球。（路透社）

熱刺今場贏形勢，控球達68%，但只製造到4次中目標攻門。熱刺領隊普斯迪高古賽後指進攻球員欠缺清晰的思路，「我們進入到一些威脅的區域，應該可以獲得更好的結果，但我滿意球隊整體的表現」。

熱刺贏形勢但失分，領隊普斯迪高古認為前線球員缺乏清晰的思路。（路透社）

有記者追問原因，普斯迪高古說：「因為他們（球員）都是人類，老友，這場只是足球比賽。」

「我都想要一個遊戲手掣，將球員放在我想他們出現的地方，但世事不是這樣的。我的工作就是要幫助他們解決這個問題。」

熱刺的入球功臣比蘭莊臣亦有同感，認為進攻不夠銳利，他說：「我們大部分時間主導球賽，尤其是控球方面，但我們在下半場缺乏一針見血的攻勢。」

熱刺失分，繼續排第五位。（Getty Images）

在這場倫敦打吡戰，1：1對熱刺及韋斯咸兩敗俱傷。熱刺目前得57分，仍落後第四名的維拉兩分；熱刺領先29戰48分的曼聯9分，第五位相當穩陣。韋斯咸和波後31戰得45分，排在第七位，雖然只落後第六位曼聯3分，但曼聯踢少兩場。另外，紐卡素在周二聯賽主場賽和愛華頓1：1失分，目前以44分排第八位。