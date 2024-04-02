英超｜傳曼聯管理層再補強　撬曼城前青訓總監　修咸頓拒放人

當拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）入股曼聯並掌管足球事務後，希望帶領「紅魔鬼」重返昔日輝煌，他與旗下的英力士集團（Ineos）先從足球事務人事架構上着手。多間英國傳媒透露，曼聯挖角修咸頓的足球總監積遜韋確士（Jason Wilcox）。



當拉傑夫掌管曼聯的足球事務後，首要着意改革足球事務的人事架構，先找來曼城體系的巴拉達（Omar Berrada）來季擔任行政總裁，其後盛傳從紐卡素撬走丹安斯禾夫（Dan Ashworth）接過體育總監一職。

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韋確士現時在修咸頓擔任足球總監。（資料圖片／Getty Images）

根據多間英媒報道，曼聯下一個目標是修咸頓現任足球總監積遜韋確士，《天空體育》指韋確士將出任技術總監，而紅魔鬼更正式就挖角一事接觸修咸頓，並願意向修咸頓支付韋確士一年的薪金作補償。正在爭逐來季英超席位的修咸頓，縱然不希望在爭升班的關鍵時刻失去要員，對曼聯的出手時機感不滿，更有意提高叫價，但曼聯方面認為開價已符合合約要求。一旦雙方談判破裂的話，修咸頓有機會向韋確士執行「花園假期」（Gardening Leave），即在12個月內不得加入其他球會。

韋確士在曼城效力11年，曾任青訓總監。（資料圖片／Getty Images）

53歲的韋確士在球員生涯曾效力布力般流浪﹑列斯聯﹑李斯特城等球會，曾經3次代表英格蘭國家隊披甲，他在2006年掛靴。韋確士在2012年加入曼城，擔任青年軍教練，並在2017年任職青訓總監，任內曾出產菲爾科頓﹑高爾彭馬及利高路易斯（Rico Lewis）等新星。韋確士去年夏天離開效力11年的曼城，轉投修咸頓擔任足球總監，想不到不足一年後有機會重返曼市。若然韋確士確定加入曼聯的話，有望與巴拉達再度合作。

韋確士任職曼城青訓總監時，曾提拔菲爾科頓、高爾彭馬等新星。（資料圖片／Getty Images）

修咸頓在周一（1日）深夜的英冠賽事，遭葉士域治補時絕殺，以2：3飲恨，聯賽續居第4位，並落後第3位的李斯特城11分，直接升班機會不高。修咸頓主帥羅素馬田（Russell Martin）被問及韋確士的離隊傳聞，他坦言將與對方在數日內溝通。