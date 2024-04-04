英超｜ 曼城4：1勝阿士東維拉續居第三　距榜首阿仙奴僅一分

英超周三（4月3日）賽事， 曼城以4：1大勝阿士東維拉，積分榜維持排第3，與少踢一場的利物浦同分。同日阿仙奴２：０贏盧頓暫居榜首，僅比利物浦及曼城多1分。



曼城對阿士東維拉的賽事，菲爾科頓（Phil Foden）個人連中三元。上半場11分鐘，洛迪卡斯簡迪（Rodri）在謝利美杜古（Jeremy Doku）助攻下為曼城先開紀錄，杜蘭（Jhon Durán）於20分鐘助維拉扳平。菲爾科頓（Phil Foden）於上半場補時入球，令曼城保持領先。換邊後，菲爾科頓於62分鐘梅開二度，7分鐘後上演帽子戲法，助曼城以4：1大勝對手。

賽後曼城以30戰67分排第3；阿士東維拉以30場59分排第4，領先排第5的熱刺2分。

2024年4月3日，馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）在對陣盧頓的賽事中入球。（Reuters）

同日阿仙奴以２：０擊敗盧頓。上半場24分鐘，馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）率先建功。至44分鐘，橋岡大樹一記烏龍球，令阿仙奴於半場領先２：０。兩軍於下半場並無入球。

賽後阿仙奴以30戰68分升上榜首，僅比次席、少踢一場的利物浦、以及排第3的曼城多1分； 盧頓則以31場22分續排18。

賓福特同日以0：０賽和白禮頓。賽後賓福特以31戰28分排第15； 白禮頓30場43分排第9。