英超︱曼聯鬥車路士利物浦前傳不利消息 兩中堅齊傷後防人腳不整
撰文：吳慕兒
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今個周日晚上曼聯主場大戰利物浦，這場或影響今屆英超冠軍誰屬的「雙紅會」大戰前夕，紅魔鬼陣前傳來不利消息，兩個中堅球員連迪路夫和利辛度馬天尼斯均受傷倦勤一個月以上，必定錯過本周對車路士及利物浦的兩場英超比賽。
利物浦目前以67分排在聯賽榜首，但僅以2分領先阿仙奴、3分領先曼城，比賽餘下最後9輪賽事，3支爭冠球隊可謂「1分都不能少」。
曼聯今季表現失色，然而每逢遇上利物浦這支「宿敵」，往往發揮超水準。上季利物浦主場曾7：0大勝曼聯，今季首循環只能踢成0：0；3月中足總盃8強，曼聯在奧脫福主場由法定時間到加時曾兩度落後，最終末段4：3戲劇性反勝晉級。曼聯今季只剩下足總盃可爭，聯賽爭標早已無望，連入前四都有難度，再次令利物浦失分卻絕非無可能。
曼聯領隊坦赫格指出，球隊表現差的主因，是陣中傷兵太多。主力中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）今季傷多過踢，9次英超上陣，僅7次正選，2次後備，包括上場作客1：1賽和賓福特入替受傷的連迪路夫，後備上陣21分鐘。那是他2月初受傷以來首度復出。
對賓福特傷出的連迪路夫，證實後大腿筋受傷，須至少養傷一個月；馬天尼斯才剛復出，卻在練習時觸傷小腿肌肉，同樣要休息約一個月時間。換言之，曼聯今個周中對車路士，以及周日對利物浦的兩場大戰，只剩下哈利馬古尼（Harry Maguire）和華拉尼（Rafael Varane）兩個中堅人選。
華拉尼在對賓福特一仗，半場被換出，坦赫格指調動純粹為安全計，法國中堅並沒有受傷。另一中堅、36歲的伊雲斯早前有傷在身，早前國際賽周期間未為北愛爾蘭上陣，目前未知他的狀況如何。
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