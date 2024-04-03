英超｜曼聯門將奧拿拿從笑柄變後防支柱　多項數據證撲救能力頂級

自去年加盟曼聯後，奧拿拿（Andre Onana）不時出現低級失誤，表現一直遭球迷關注。

不過自非洲國家盃結束歸隊後，這名喀麥隆門將逐漸重拾狀態，多次力保「紅魔鬼」不失。他日前接受曼聯官方雜誌訪問時表示，原來他數月前獲傳奇門將雲達沙鼓勵。



奧拿拿周二（2日）度過28歲生日，曼聯同日在官網刊登他接受球會官方雜誌《Inside United》內容，提及到與雲達沙之間的交流。

這名喀麥隆門將在2016至2022年間曾為阿積士效力，當時雲達沙是球會CEO，「他曾給予我不少建議，當他來視察球隊操練時，我也很榮幸能與他一起訓諫過幾次。」奧拿拿表示現在與雲達沙仍有聯絡，也很高興與他有過幾次對話。

季初奧拿拿「派膠」不斷，但最近已很少再見到同樣場面。（Getty Images）

奧拿拿亦提到，他轉會來到曼聯時，也跟雲達沙談過：「甚至幾個月前，他還跟我說：『我還能跟你說什麼呢？你已經習慣了壓力，只需給自己時間，並向世界展示你的面貌。我已經知道你的實力了。」

奧拿拿在一月的非洲國家盃表現不濟，甚至遭貶後備，但回歸曼聯後卻脫胎換骨，「派膠」畫面鮮再出現，更成為曼聯隊內三月最佳球員候選人。上場對賓福特一役，曼聯整體表現遭外界詬病，全場更遭對手攻門31次，不過奧拿拿發揮不俗，獲足球網站Sofascore評7.5分，與右閘達洛治（Diogo Dalot）並列全隊最佳。

紅魔鬼這場比賽的慘況，卻讓不少人發現，他們今季被攻門次數其實在英超排名前列。據足球數據網站whoscore.com統計，曼聯在2023/24球季場均被攻門17.2次，為聯賽中第3多。

曼聯今季被對方攻門次數，場均多達17.2次。（whoscore網站截圖）

從上圖可見，各球隊場均被射門次數愈少，在聯賽中排名大致愈高，因此排在第6的曼聯，有此情況實屬異數。

數據網站understat顯示，曼聯今季預期失球為53.31，但目前球隊在聯賽被攻破大門40次，也就是說實際失球數字比預期少約13球，為所有球隊中最多；著名數據統計機構Opta在上月便曾撰文分析過，他們認為奧拿拿的出色撲救，是曼聯實際失球比預期少的關鍵之一。

奧拿拿用表現證明自己的撲救能力。（Getty Images）

此外，奧拿拿今季在英超已作出108次撲救，並列聯賽第3，僅排在盧頓門將湯馬士卡明斯基（Thomas Kaminski，114次）及韋斯咸門將艾路拿（Alphonse Areola，113次）之後。

周四深夜面對車路士之前，曼聯後防又有不利消息：兩名中堅域陀連迪路夫（Victor Lindelof）及利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）因肌肉受傷，將缺陣至少一個月。紅魔鬼今季防守備受批評，又不斷遭傷病困擾，面對近況大勇的高爾彭馬（Cole Palmer），曼聯會否只能寄望奧拿拿？