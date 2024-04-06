英超雙紅會︱高普奧脫福終極戰　曼聯利物浦中場矛盾對決成關鍵

英超周日「雙紅會」大戰，高普季尾離隊前最後一次帶領利物浦作客奧脫福，他曾經直接、間接領軍大勝曼聯導致摩連奴和蘇斯克查兩任主帥被炒，早前的足總盃8強亦被視為坦赫格力保帥位的關鍵一戰，結果曼聯加時末段戲劇性4：3反勝利物浦。

坦赫格成功保住飯碗之後，今場再有機會成為利物浦今季爭標「攔路虎」，卻要再次面對傷兵問題。然而雙方對碰無論任何人腳都是硬仗，高普領軍肯定主攻，坦赫格定必先求穩守，中場成為雙方必爭之地，左右今場大局的焦點人物，正是兩個中場球員——紅軍10號仔麥亞里士打與曼聯超級新星馬恩奴的矛盾大戰。



英超周日「雙紅會」大戰，高普季尾離隊前最後一次帶領利物浦作客奧脫福。（Getty Images）

高普（利物浦） VS 坦赫格（曼聯） 對賽往績：

2022年8月／英超／ 曼聯 2：1 利物浦

2023年3月／英超／利物浦 7：0 曼聯

2023年12月／英超／利物浦 0：0 曼聯

2024年3月／足總盃／曼聯4：3 利物浦

2024年4月／英超／曼聯 ？ 利物浦



曼聯今季對利物浦1勝1和

曼聯今季表現固然令球迷失望，惟坦赫格兩次領軍對利物浦，均未嘗敗績。上季聯賽曾歷作客0：7大敗之辱，今季首循環作客晏菲路，在利物浦34次射門、8次中框之下仍能以0：0力保不失，一方面是紅軍未能把握機會，同時也是曼聯眾將具紀律防守以及門將奧拿拿4次救出沙拿射門的功勞。

上月足總盃8強，雙方防守漏洞皆多之下，曼聯加時末段以4：3反勝。這場波一大啟示，就是曼聯就算近況甚頹，面對宿敵利物浦總是會打醒十二分精神。坦赫格兩季以來4次領曼聯面對利物浦取得2勝1和1負，對賽次數雖然較少，但仍是少數能令高普在利物浦輸多過贏的領隊。

馬恩奴表現成熟，18歲的他近日入選英格蘭大國腳。（Getty Images）

曼聯中場運轉靈魂人物：馬恩奴

坦赫格一套4-2-3-1陣式，防線前兩位中場球員角色相當重要，是球隊穩住後防、快速轉守為攻之匙，無奈今季在艾歷臣、卡斯米路兩老將體能和狀態一同滑落之下，幾乎被坦赫格賣走的麥湯米尼，成為上陣次數最多的防中球員。有趣的是，麥湯米尼今季最令人留下深刻印象的並不是防守表現，而是他多次後備入替以入球拯救曼聯，並一度成為球隊首席射手。

曼聯今季最大發現，肯定是高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）這個18歲小將。9歲加入曼聯，馬恩奴近年在青年軍表現已備受注目，他是小紅魔贏得2022年青年足總盃要員，踢法超越年齡地成熟，頭腦冷靜、控球時不慌不忙。曼聯近年一直在尋覓頂級防守中場，總是不得要領，2022年夏天不惜豪花6000萬英鎊買入已經30歲的卡斯米路，首季交足功課，今季受傷患困擾下狀態和表現大跌。馬恩奴的冒起，有評論指曼聯可因此省回1億英鎊。

剛剛由入選U21升格為英格蘭大國腳，馬恩奴前途無可限量。今季首循環和足總盃8強兩次對利物浦均正選上陣。縱使足總盃一仗在他被換出後，曼聯才能反勝，但這位小將在今次英超雙紅會的發揮，還是舉足輕重，畢竟曼聯中場運轉是否暢順、能否維持轉守為攻高速率，馬恩奴會是最重要一員。他今季在各項賽事為曼聯一隊22次上陣，攻入2球。

近態大勇的麥亞里士打，上月足總盃8強對曼聯亦有入球。（Getty Images）

利物浦最危險人物：麥亞里士打

利物浦捱過傷兵潮，一班進攻球員的發揮尚未回復最佳水平，尤其是傷癒復出的射手沙拿，他在對白禮頓一仗12次起腳，僅射入一球，當中不乏黃金機會，大部分均是缺乏力度和角度的射門而浪費。另一翼鋒路爾斯迪亞斯是狀態最神勇一員，經常獨力在前線尋找機會，有點獨力難支的感覺。

預期曼聯再次嚴密佈防之下，紅軍一班前線球員難望踢得輕鬆，能否破密集或找到對手漏洞，不能單靠沙拿或迪亞斯，解鎖重心人物是中場麥亞里士打（Alexis Mac Allister）。

這位阿根廷中場今季從白禮頓來到紅軍，季初表現只算平穩，12月初因傷倦勤，直到2月中開始大爆發，近仗更踢出中場大師風範——對森林補時9分鐘為紐尼斯送入致勝助攻，對曼城攻入扳平入球，對白禮頓妙傳沙拿扳平，加上剛仗對錫菲聯1：1時靠他一腳世界波射破僵局，利物浦搶得這10分他絕對是最大功臣。近9場比賽他為紅軍攻入5球、交出5次助攻，每當球隊進攻失靈或被對手嚴防，他靈光一閃的埋門一腳傳送，往往能助球隊逢凶化吉。

坦赫格與高普，今次對決誰可笑到最後？（Getty Images）

浪費與把握機會成就3分誰屬

利物浦曾經擁有巴西「魔術師」古天奴，賣走他換來雲迪積克和艾利臣，才能換來歐聯和英超獎牌，從此中場以工兵為主，失去光彩奪目的10號球員。直到25歲的麥亞里士打加盟大半季進入狀態，猶如古天奴的進化版——他擁有南美球員細膩技術、古天奴的罰球功架和遠射能力的同時，傳球視野甚至更勝一籌，而且他的身體對抗和跑動能力皆不錯，完美融入講求機動力的紅軍中場體系。

麥亞里士打與馬恩奴一矛一盾在中場正面交鋒，誰可佔上風，或是今場勝負所在。當然最重要的是兩軍球員的配合，麥亞里士打的獨到傳送，沙拿、紐尼斯、迪亞斯能否把握住機會？馬恩奴穩住中後場，轉守為攻高速突擊，拉舒福特、安東尼、加拿祖等進攻球員，可否趁勢一擊即中？3月的足總盃8強是一場很好的預演，浪費與把握機會之間，就是這3分誰屬的關鍵一環。

曼聯在英超聯賽分數遠遠落後排第6位，連殺入前四很難，今季餘下目標除了足總盃，破壞利物浦爭冠也會是項不錯的小功績。今場有機會令利物浦失分甚至敗陣，左右宿敵爭標機會，坦赫格必定再次花盡心思，他的部署值得再次細心留意。

曼聯賽前不利因素是，剛復出的中堅利辛度馬天尼斯練習時受傷，與對賓福特一仗拉傷後大腿筋的連迪路夫一樣須休戰一個月，加上上仗對車路士後華拉尼及伊雲斯亦有傷在身，陣中健康的中堅只剩下馬古尼一人。