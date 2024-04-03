英超｜阿仙奴14歲小將大放異彩　韋舒亞：要為升上一隊做準備

14歲的時候，你正在做什麼？

最近一名只有14歲的阿仙奴小將，因表現出色為球迷熱議，更獲青年軍教練韋舒亞大力推薦，暗示他可能很快便能進入一隊。



阿仙奴青年軍小將多文。（多文Instagram）

從雲格年代開始，阿仙奴特別重視青訓及年輕球員，出產過艾殊利高爾、法比加斯等名將；近年「兵工廠」的青訓產品同樣出眾，代表球員包括布卡約沙卡（Bukayo Saka）、伊美路維（Emile Smith Rowe）等。

目前擔任阿仙奴U18主帥的韋舒亞，同樣出身自兵工廠青訓，且不足17歲便在英超「地標」，打破由法比加斯保持的球會最年輕上陣紀錄，同樣是年少成名的球星。

韋舒亞（右）大讚14歲新星多文（左）。（多文Instagram）

日前球隊以5：2大勝富咸U18，韋舒亞接受官網訪問時難掩喜悅，更大讚陣中新星多文（Max Dowman），「他還能表現得再穩定一點，不過他只有14歲，甚至還未開始考GCSEs（中等教育普通證書，是英國為中四生而設的公開試）」。

這名英格蘭球員年僅14歲便在U18擔任主力，且13便已從U16提拔，今場比賽他更炮製5個入球，包括3個助攻，並以盤球和妙傳博到兩球十二碼。

韋舒亞續稱會平衡多文的上陣時間，以求該名小將能盡可能享受比賽，「同時也希望我們能快速培養他成長，這樣當他進入一隊時，其準備會更充分」。

多文比賽精華片段：

效力U16時，多文的表現便已受到廠迷關注。去年11月面對利物浦的比賽中，他攻入2球並交出3次助攻，助球隊以14：3大勝對手，最近亦被英格蘭U16國家隊徵召。

目前阿仙奴最年輕英超上陣紀錄，由溫拿尼（Ethan Nwaneri）在2022年對賓福特一役保持至今，為15歲181天；多文生日為12月31日，若要打破溫拿尼的紀錄，便須在不足年半時間內把握機會。