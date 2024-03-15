棒球｜大谷翔平大方分享與妻子合照　日網民：男人的理想型像媽媽

大谷翔平在2月29日宣布已結婚，當時他未有公開妻子身份，僅稱是日本的「普通人女性」。這位MLB巨星周四晚（14日）在社交媒體分享照片，當中他與一名女子的合照，普遍被認定是正式公開妻子身份。



雖然大谷剛公布婚訊時未有公開妻子身份，但當時已有傳言指他的太太是去年退役的日本前女子籃球代表田中真美子，現年27歲的田中去年退役後便關閉社交媒體，相當低調。

道奇隊將會在3月17日於韓國首爾出戰對聖地牙哥教士隊的MLB海外開幕戰，大谷也在周四出發，他在登機前於Instagram限時動態分享一張合照，除了負責翻譯的水原一平夫婦、隊友山本由伸和其翻譯園田芳大，大谷還與一位身材高䠷的女子站在一起、身體微微貼住對方，她正是網民和媒體普遍猜測的「大谷太太」田中真美子。

大谷翔平分享的合照中除了隊友和翻譯，還有他身邊的田中真美子。（Instagram）

這張合照一出，立刻轟動網民，而大谷翔平選擇在白色情人節發布這張合照，也被視為是想在特別的日子公開妻子身份。網民除了紛紛送上祝福，大讚兩人的身高相當合襯，田中真美子作為籃球員，身高1.8米，大谷翔平則高1.93米；兩人也同樣穿上Nike服飾，眼利的網民指兩人是「情侶裝」。

也有網民找出了大谷兒時跟媽媽的合照，並指大谷媽媽與田中真美子的眉宇間有點相似，指「媽媽年輕時跟（大谷）太太長得很像，有人同意嗎？」、「兩人的氣質差不多」、「男人會選擇長得像媽媽的人吧？」、「男人的理想型都長得像母親嗎？」

網民認為田中真美子和大谷的媽媽（左）年輕時的模樣相似。（Twitter）

田中真美子曾代表日本參加過U16亞洲盃並奪金、也曾在2017年世界大學生運動會獲得銀牌，她曾入選2021年亞洲盃的日本選拔隊，但最終未能進入正式名單。