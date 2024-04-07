F1日本站｜角田裕毅勇奪主場第一分　失業辛斯表現完美續上頒獎台

F1（一級方程式）日本站正賽周日（7日）在鈴鹿賽車場舉行，韋斯達賓上站退賽後，今站不意外地重返勝軌；而主場車手角田裕毅則創下生涯第一次。



紅牛車隊周六（6日）在排位賽成功包辦首兩名，韋斯達賓頭位起步，佩雷斯第二，「韋少」一起步便成功帶出，惟剛開始中游位置便發生意外，「細牛」RB的歷卡度起步稍慢，威廉士車手艾邦欲在內檔與他爭位，惟左前軚輕微接觸歷卡度的右尾軚，結果齊齊炒車退賽，賽會即時出示紅旗，比賽暫停約25分鐘才重新展開。

F1日本站遇上櫻花盛開，出現許多漂亮的畫面。（路透社）

比賽重開後，韋斯達賓始終未受挑戰，他上一站因戰車問題退賽，今站回歸全程領放封王，重返頒獎台最高一級；而在排位賽取得第三的麥拿侖車手諾里斯，在賽事中遭兩架法拉利超越，只能以第五名完賽。

今季開季非常強勢的辛斯，在上一站澳洲站勇奪冠軍後，今站亦以季軍完賽，再次力壓隊友陸克萊。辛斯來季將被咸美頓取代，目前暫未有席位，但他今季首四站除了在沙特站因盲腸炎而缺陣之外，其餘三站都登上頒獎台，相信會成為各隊爭搶的目標。

韋斯達賓（右二）不意外地奪冠，佩雷斯（左二）成功保住第二，辛斯（右一）今季出戰的三站都登上頒獎台。（路透社）

另外，主場車手角田裕毅自然成為今站主角，也是場內絕大多數車迷最關注的一位，他在排位賽打入Q3、以第10名起步，今站第一次起步時雖然排名下滑，但受惠於艾邦和隊友列卡度的意外，獲得重新起步的機會。

再度起步，角田雖然早段曾跌落第12位，但他一直與候根保和史杜爾鬥法，並在第34圈成功超越候根保，登上第10位，最終也保得住這一分，不僅成為他登上F1第四年以來首次成功在主場得分，也是自2012年的小林可夢偉以來，首次有日本車手在F1日本站得到分數。12年前，小林可夢偉在日本站奪得季軍，是繼鈴木亞久里和佐藤琢磨後，第三位在主場登上頒獎台的日本車手。

下一站會在4月19至21日在上海舉行，屆時會舉行今季第一站衝刺賽。

角田裕毅終於獲得主場的第一分。（Getty Images）