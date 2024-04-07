德甲｜拜仁崩潰式反負升班球隊　利華古遜續不敗再贏一場即封王

拜仁慕尼黑周六晚作客德甲升班球隊海登咸，上半場領先兩球下竟在下半場連失三球，2：3反負，令同日贏波的榜首利華古遜只需再勝一場，便能歷史性奪得德甲冠軍。



海登咸今季才是球會史上首次出戰頂級聯賽，但位列中游，並沒有護級壓力；拜仁慕尼黑從實際戰績來說壓力也不大，畢竟爭標只餘數字上的可能，距離第四名反而比榜首更近。

拜仁開局不俗，上半場控制大局，表現活躍的基拿比（Serge Gnabry）38分鐘助攻予哈利卡尼，這名英格蘭前鋒射入個人今季第32個聯賽入球，在德甲射手榜遙遙領先，基拿比完半場前亦攻入一球，拜仁領先2：0。

哈利卡尼上半場先開紀錄。（路透社）

這場賽事半場也出現主裁判受傷、需要換球證的小插曲；海登咸也沒有坐以待斃，半場連換3人，結果立刻收奇效，入替的奇雲錫沙（Kevin Sessa）50分鐘推過拜仁的烏柏美簡奴射入，追回一球；僅僅86秒後，基蘭迪安斯特（Tim Kleindienst）再把握到拜仁防線分心，追平2：2。

基蘭迪安斯特為海登咸連入兩球奠勝。（路透社）

拜仁在下半場展開僅7分鐘，便失去本來輕鬆領先的局面，陣腳大亂，最終在79分鐘，基蘭迪安斯特再入一球，個人梅開二度、也奠定3：2反勝拜仁的賽果。

拜仁慕尼黑賽後以60分繼續排在聯賽榜次席，而榜首的利華古遜雖有爭冠壓力，但仍能保持強勢，同日作客1：0險勝柏林聯，不僅將德國球會各項賽事不敗紀錄繼續擴至41場，也將領先優勢拉開至16分，在只餘6輪聯賽下，只需再贏一場，便可奪得球會史上首個頂級聯賽冠軍，意味他們很有機會在4月14日晚主場對雲達不來梅一戰鎖定錦標。