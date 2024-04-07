西班牙盃｜畢爾包破40年冠軍荒　一項112年傳統限制非人人可加盟

西班牙盃決賽，畢爾包踢到互射十二碼擊敗馬略卡，奪得球會40年來第一個主要錦標。

畢爾包是西班牙兩大知名巴斯克球會之一，在另一球會皇家蘇斯達也漸漸放寬「巴斯克政策」之下，畢爾包近年在許多爭議之中，仍然堅守這已存在112年的傳統，而外界看法各走極端。



畢爾包對馬略卡的西班牙盃決賽，賽前奏起西班牙國歌時，畢爾包球迷同時高唱球會歌曲Goazen Athleti，西班牙《體育報》寫道：「國歌的聲音因而難以辨識」。畢爾包全場佔得優勢，但只能跟馬略卡踢成1：1，最終需以互射十二碼分勝負，而畢爾包終以4：2擊敗對手，是他們近6次打入決賽以來首次獲勝，也是自1984年的西甲冠軍以來，球會的首個主要錦標。

畢爾包在西班牙盃決賽擊敗馬略卡，奪得40年來首個主要錦標。（路透社）

這個西班牙盃冠軍對於畢爾包的意義，不僅在於40年來首個錦標，也再一次掀起對其「巴斯克政策」的討論——畢爾包自1912年來便有個不明文守則：只起用在巴斯克地區出生或受訓的球員，而僅是父母或先輩出生於巴斯克地區，也無法滿足條件，而巴斯克地區則覆蓋西班牙的巴斯克自治區、納瓦拉和法國北部的北巴斯克地區。

畢爾包男足上一個非巴斯克出生或受訓的球員，已要追溯至1911年的英國前鋒Andrew Veitch。雖然球會職員和教練不受此限，但現任主帥兼名宿華維迪（Ernesto Valverde），兒時也在巴斯克地區接受足球訓練。女子隊也有這一規定，但畢爾包女足在2019年也曾簽入德國後衛Bibiane Schulze，她的曾祖父來自巴斯克地區、並曾效力畢爾包，但本人並非在這地區出生或成長，也因而引來莫大爭議。

曾效力拜仁慕尼黑的查維馬天尼斯（左）也是在畢爾包出身的巴斯克地區球員。（Getty Images）

畢爾包在1898年成立之初是由英國勞工和巴斯克人組成，外地球員不少，而「巴斯克政策」的來源有兩個說法：有指1911年，畢爾包本來贏得西班牙盃決賽，未料被指派出不合條件的外援而遭褫奪冠軍，雖然其後西班牙足總恢復其冠軍資格，但球會終憤而決定只起用巴斯克地區出生的球員；但據《The Athletic》引述歷史學家指，這政策其實是因1910年代，一戰之時許多英國球員都需服役，西班牙足總也收緊規例，才出現這項政策。

多年來，畢爾包雖因這項傳統而有所限制，但他們一直是除了皇家馬德里和巴塞隆拿以外，擁有最多榮譽的西班牙球會，在另一巴斯克球會皇家蘇斯達已放寬政策之下，畢爾包也能保持一定戰績，從未曾西甲降班、也穩定排在聯賽榜中上游。

畢爾包主帥華維迪此前曾以球員身份效力。（路透社）

不過，除了近年兩奪西班牙超級盃，畢爾包在今次西班牙盃錦標前，上次奪得頂級賽事錦標，已是1984年的西甲冠軍，20/21及21/22連續兩季都在西班牙盃決賽落敗，加上社會文化、價值觀的轉變，和現實中巴斯克地區不斷下降的出生率，都成為限制，「巴斯克政策」既被視為傳統，也遭批評有歧視成份。

畢爾包的球迷大多認為堅守這項傳統極為重要，甚至寧願降班也不要改變，但近年也出現其他聲音——去年10月的畢爾包會員大會，就有球迷動議放寬政策，希望讓巴斯克地區以外出生、但有巴斯克血緣的球員，也能加入畢爾包。不過，畢爾包的主要股權仍在球迷手中，「傳統派」仍是主流的當下，沒有任何會長或會長參選人願意改變傳統，現任會長Jon Uriarte當時回應求變的球迷，僅稱：「若有任何意見，請由正式渠道發表。」

到今天，畢爾包打破了錦標荒，而這項既被視為限制、也可視作珍貴傳統的不明文守則，大抵也獲得了喘息的空間。