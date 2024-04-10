曼聯改朝換代　足球總監梅圖下台　曼聯沉足11年但他一直步步高升

曼聯昨日（9日）宣布，在球會效力接近11年的足球總監梅圖（John Murtough）離職。英國傳媒報道，其接任人相信是前紐卡素體育總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）。丹安斯禾夫已經向紐卡素請辭，但現在「過冷河」，曼聯及紐卡素仍未就丹安斯禾夫提早完結「過冷河」的賠償達成協議。



在宣布梅圖離職的聲明中，主管曼聯足球事務的班主拉傑夫（Jim Ratcliffe）說：「我們要感謝約翰多年來的忠誠服務，以及他在過渡時期給予的支持及正直的操守。他帶着我們的祝福離開。」

曼聯聯合主席祖爾格拉沙（Joel Glazer）表示：「經過11年為球會的努力，約翰與我們一致認為，這是離職的正確時機，讓球會實行新的足球管理架構。他永遠是曼聯的朋友，歡迎他回來。」

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兩年前，梅圖（右）做了一系列的背景調查及面試，滿意坦赫格的應對表現，所以聘請了他為曼聯主帥。（Getty Images）

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拉傑夫為首的英力士集團今年初入股曼聯，負責足球營運。入主後，拉傑夫未向球員或教練團隊開刀，先整頓管理層。曼聯在1月從同城宿敵挖角，邀請曼城首席足球營運總監比拉達（Omar Berrada）加盟，出任曼聯新行政總裁。46歲的比拉達來自西班牙，擔任巴塞隆拿的贊助總監超過7年，於2011年轉投曼城，擔任國際商業發展總監，步步高升，至2020年升為首席足球營運總監，主管城市足球集團分佈於五大洲的11間球會。

覓得新行政總裁後，曼聯尋找新足球總監，目標是紐卡素的丹安斯禾夫。53歲的丹安斯禾夫在2月已向紐卡素請辭，現要「過冷河」，至於何時正式到曼聯上班，還有待兩間球會談判提早完結「過冷河」的賠償。他曾在西布朗擔任足球及技術總監，2012至2019年間任職英格蘭足總精英發展總監，加入白禮頓任職技術總監。在2022年轉投紐卡素前，曼聯曾應費格遜推薦邀請丹安斯禾夫加盟，但得悉加入曼聯後要做梅圖的下屬便拒絕。

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丹安斯禾夫已辭去紐卡素總監一職。（Getty Images）

如今梅圖下台，明顯是為了讓位予丹安斯禾夫。之前有報道稱，就算梅圖願意在新架構下留效，也會被削權調職。梅圖在2013年隨莫耶斯加入曼聯，在莫帥黯然離開後，他仍然留隊，仕途一帆風順，於2016年升為足球發展主管，到2021年再獲委任為足球總監。在梅圖效力的近11年，正是曼聯「後費格遜時代」的11年，球會成績反覆低迷，墮入不斷換帥的惡性循環，不但未贏過英超冠軍，更逐步遠離爭標行列。

梅圖（右）與坦赫格的合作第二個球季，但最新宣布離開曼聯。（Getty Images）

另外，英國傳媒報道稱，曼聯看中修咸頓足球總監韋確斯（Jason Wilcox），希望邀請他過檔，並願意向修咸頓支付賠償，但雙方仍未達成協議。足球記者羅曼奴最新透露，韋確斯很快就會上任曼聯技術總監，與比拉達先一步合作，而丹安斯禾夫就會在下一步加盟。

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韋確斯現時在修咸頓擔任足球總監。他之前在曼城效力11年，曾任青訓總監。（資料圖片／Getty Images）

本身為曼聯名宿的技術總監費查相信會留隊，職位及職責或會有變，估計他可能成為新架構中一隊與青年軍之間的聯繫人。