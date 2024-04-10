菁英盃︱流浪風波下挫南區入決賽　神田夢實獻助攻：我只在乎足球

標準流浪上周六聯賽後鬧出風波，李輝立指該仗由神田夢實排陣，又稱對方排擠韓援，言論被當時人反駁及澄清。

該名外援在今（10日）對冠忠南區的菁英盃四強上陣，結果交出助攻，流浪最終贏2：0晉級。



神田夢實今日與日援林堂真、上形洋介、林遼太繼續擔正；學界精英賽MVP趙正宇則以適齡球員身份上陣。衛冕的南區則由常規主力、U22球員伍瑋謙把關，外援同樣以日籍為主，包括川瀨浩太、佐佐木周與冨樫凌央。

神田夢實今場表現拚搏。（袁志浩攝）

神田夢實助攻另一日援開紀錄

開賽7分鐘，伊巴謙左路界外球直接掟入禁區，上形洋介插水式頭槌頂斜；另一邊廂南區14分鐘有艾華與隊友撞牆後殺入禁區，橫傳冨樫凌央燙射上角僅僅偏離目標。

上半場尾段流浪攻勢愈來愈有威脅，上形洋介34分鐘把握南區回傳失誤，快伍瑋謙一步推橫、離門約30多碼射空龍卻失機。7分鐘後，神田夢實左路推過陳潤潼後「倒三角」傳中，林嘉緯第一時間撞射，但疑因草地令皮球彈起炒高。不過流浪始終是半場領先的一方，神田夢實42分鐘中路妙傳拍檔上形洋介，此子第一時間左腳燙射得手成1：0。

上形洋介先開紀錄。（袁志浩攝）

林衍廷幾乎被逐 「逃過一劫」後送助攻

換邊後早段，流浪以盧均宜入替上形洋介加強防守，但南區即使調入前澳門足球先生積遜，埋門板斧依然欠奉。戰至89分鐘，林衍廷侵犯積遜，VAR覆檢下建議球證到場邊「睇機」，但最終只出示黃牌。

流浪尾段防守角球前「開會」。（袁志浩攝）

南區尾段在禁區邊有罰球機會，流浪全隊把握時間「開會」商討對策，安排金旻奎在主射一刻縮回近柱，結果成功化解危機。

補時7分鐘，林衍廷中場攔截得手，直線傳予後備入替的陳耀祖射入，流浪最後以2：0淘汰南區，首度打入菁英盃決賽，將會在5月15日與傑志爭冠。

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神田夢實回應風波：我不在乎

流浪近日身陷「排陣風波」，承受球迷輿論及批評，但神田夢實今場表現仍然搏命，更與另一日援炮製首個入球。他賽後激動與隊友相擁慶祝，也跟球會班主莫耀強合照。他在隊友林遼太擔當翻譯下表示，自己對風波並不在乎，「我對這些都不關心，我向來只專注踢好自己的足球，及如何去贏波。」

他指自己一直信任隊友，跟上形洋介等維持良好的聯繫，「我們會成為更好的球隊，希望在（盧）均宜與（林）嘉緯的最後一季，為他們贏得一個冠軍。」他在最後更向傳媒用英文補充：「請支持流浪（Please support Rangers）。」

神田夢實賽後與隊友相擁慶祝。（袁志浩攝）

神田夢實與班主莫耀強合照。（袁志浩攝）

另一位贏波功臣林衍廷則表示，今仗由教練團排陣，認為早前風波對球隊沒有影響，「球員一直很團結，沒有誰不喜歡誰的事。」

他認為球隊近期戰績差，這場勝利能鼓舞士氣，「之前球隊會有不集中或各種犯錯，失一、兩球就『散晒』，但今場贏波兼零失球，對防線信心有很大幫助。」他指球隊會繼續一條心，決賽為兩位「老人家」（盧均宜與林嘉緯）送上最完美的結局。