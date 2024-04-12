歐霸｜利物浦慘負阿特蘭大　高普點出敗因　祝賀對手：做得很好

歐霸盃8強首回合，利物浦在一向強勢的主場竟0：3不敵阿特蘭大，高普賽後也直指紅軍表現惡劣，「真的頗古怪」，並指阿特蘭大的戰術出色。

利物浦目前正在聯賽爭標的最後階段，名宿加歷查認為高普應全面放棄歐霸盃。



《利物浦回聲報》報道，高普在賽後記招劈頭便說：「我們可以將這記者會變成最短的記者會，這場比賽真的踢得好差，我們應該要輸、也應該要有這心態。」他以三個字總結道：「Oh my God！」

阿特蘭大的盯人戰術令利物浦舉步為艱。（Getty Images）

講到落敗的原因，高普指出中場的站位過闊，「我都認不出這是什麼了，真的頗古怪，用足球的名詞來說，就是（欠缺）戰術紀律。」他又向阿特蘭大道賀，「恭喜阿特蘭大，真的做得很好，阿特蘭大的防守方式令許多對手都很頭痛，執行這樣的戰術需要很好的紀律，他們全場的人盯人就是他們贏波的原因。」

高普坦言阿特蘭大表現出色。（Getty Images）

高普也指出紅軍未能應對阿特蘭大的人盯人戰術，「我們一直順着對手意思去踢。」高普強調，球員們可以失落一晚，「然後我們就要好好準備（英超）對水晶宮的比賽。」

現任球評的利物浦名宿加歷查賽後在社交媒體X發文，除了直指利物浦的表現及賽果惡劣，但認為當中也有啟示：「被狠狠地擊敗了，高普在次回合應該派出全隊副選，然後全力爭聯賽！」利物浦目前在英超以71分排第二，與榜首但得失球差佔優的阿仙奴同分，曼城則以70分排第三緊隨。紅軍周日晚將在主場對水晶宮。