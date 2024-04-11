乒乓混雙奧運資格賽︱黃鎮廷杜凱琹旗開得勝　再贏兩場獲資格

2024巴黎奧運乒乓球混合雙打賽事，採用新入圍機制，今明兩日在捷克展開的世界乒乓球混雙奧運資格賽，26對組合力爭4張奧運入場券。香港組合黃鎮廷、杜凱琹今日首度出場面對波蘭的Samuel KULCZYCKI／Zuzanna WIELGOS鬥足7局才險勝過關。稍後如再贏兩場，便可直接獲得巴黎奧運資格。



香港組合黃鎮廷、杜凱琹力爭巴黎奧運混雙資格。(Getty Images)

世界乒乓球混雙奧運資格賽中，26對組合按世界排名分成兩條晉級路線，比賽以淘汰賽進行，每條路線勝出的組合，可直接獲得巴黎奧運參賽資格。餘下的24對組合，須按之前一日的表現，重新定下種子排名，並再次分成兩條晉級路線，最終在每條路線勝出的隊伍，獲得今次賽事決出的餘下兩個奧運席位。

目前乒乓球混雙世界排名第7的香港組合黃鎮廷、杜凱琹，被列為路線2的頭號種子，16強賽事輪空，8強面對波蘭組合Samuel KULCZYCKI／Zuzanna WIELGOS一度以10：12、6：11局數落後0：2，之後連贏3局反超前，然後又被對手追成局數3：3，要以決勝局分高下。這對香港拍檔在關鍵一局以11：5獲勝，局數4：3晉身準決賽。

杜凱琹與黃鎮廷晉身世界乒乓混雙奧運資格賽準決賽。（資料圖片／盧翊銘攝）

黃鎮廷、杜凱琹4強會面對瑞典組合Kristian KARLSSON／Christina KALLBERG，如順利再過一關，稍後的決賽對手，會是盧森堡組合倪夏蓮／ Luka MLADENOVIC及羅馬尼亞組合Bernadette SZOCS／Ovidiu IONESCU之間的勝方。乒乓球壇長青樹倪夏蓮今年已經60歲，這位前世界冠軍依然寶刀未老。

黃鎮廷、杜凱琹如能順利連勝兩場，成為今次賽事路線2的冠軍，便可直接獲得奧運入場券。否則便要在12日（周五）跟餘下23對組合重新洗牌再戰。

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