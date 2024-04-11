羽毛球亞錦賽｜首圈「大OT」由早上戰至深夜　鄧謝配質疑大會安排

亞洲羽毛球錦標賽在中國寧波上演，周三（10日）舉行的首圈賽事卻「OT」收場，由早上9時戰至深夜才完成74場賽事，港隊混雙組合鄧俊文與謝影雪分別在社交網站發文，抱怨大會的安排。



羽毛球亞錦賽｜鄧謝配、李卓耀、楊楊配率先晉級 盧善恩負戴資穎

羽毛球亞錦賽周三上演首圈賽事，根據賽程，一共要進行74場賽事，分成4個場舉行，每個場都安排了近19場，賽程密密集集，不少網民看到賽程後，預料至少打到深夜，更笑指「準備打到第二天早上嗎？」

亞錦賽首圈在早上9時開波，直至下午5時，只是完成了29場，進度大落後，當日本組合永原和可那／松本麻佑反勝馬來西亞組合，首圈賽事正式完結，當時已經是深夜2時。

羽毛球亞錦賽次圈港隊賽程



鄧俊文／謝影雪 對 金子祐樹／松友美佐紀（日本）

李卓耀 對 基斯迪（印尼）

楊雅婷／楊霈霖 對 李幽琳／申昇瓚（韓國）

李晉熙／吳芷柔 對 魏雅欣／蔣振邦（中國）



港隊混雙組合鄧俊文、謝影雪。（資料圖片／趙子晉攝）

賽程過於頻密，除了苦了一眾被安排在後段上陣的球手外，晉級球手們也忐忑不安，事關全日賽事未完成前，翌日賽程亦不會公布，所以不少球手也只「得個等字」，當中包括港隊的混雙組合鄧俊文及謝影雪。

港隊的「鄧謝配」以24分鐘極速擊退阿聯酋組合晉級，將與日本組合金子祐樹／松友美佐紀爭出線，賽事被安排頭場﹑早上11時舉行。不過，直至深夜亦未知次圈的開賽時間，鄧俊文只好乾着急，並在社交網站發限時動態，「我可以訓（瞓）得未，重（仲）未有聽日嘅賽程」，同時標籤亞洲羽聯。

謝影雪卻沒有等到賽程公布，就已經先休息，更差點「瞓過龍」，她在今早發限時動態表示，原本鬧鐘設定在8時半，幸好「突然醒咗」，否則有機會「一起身就上車」，最後更直斥大會安排是否在開玩笑。

鄧俊文在社交網站抱怨。（Instagram截圖）