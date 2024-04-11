英冠｜洛達咸遭「百萬年一遇誤判」　禁區外疑似手球竟吹12碼

是否手球在各地都有類似的爭議。周三（10日）深夜的英冠西布朗以2：0擊敗洛達咸，比賽中出現一次極具爭議的12碼。洛達咸守將比迪亞（Lee Peltier）站在蛾眉月，疑有手球之嫌，但球證卻直指12碼點。就算遇上誤判，作客的179名洛達咸球迷未有離場，一直陪伴愛隊。



西布朗對洛達咸的英冠賽事，出現爭議判罰。（洛達咸Facebook）

仍然有望爭奪升班資格的西布朗，今仗主場鬥篤定降班的洛達咸，主隊先由班頓阿辛迪（Brandon Thomas-Asante）的入球領先，這名入球功臣上半場末段禁區外起腳，射中比迪亞手部，球證Geoff Eltringham隨即吹罰，並直指12碼點。洛達咸眾將隨即投訴，事關比迪亞明顯地站在峨眉月內﹑不在禁區範圍，即使他有舉手的動作，但《BBC》指皮球先射中比迪亞的臉部，再反彈中手，不應判罰手球。就算是犯規，都不會是12碼。

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面對洛達咸的投訴，因為英冠賽事不設VAR，球證依然堅持己見，他更向投訴過激的洛達咸助教出示黃牌，之後西布朗射入12碼領先至2：0，這比數維持至完場。

疑似手球的比迪亞明顯站在蛾眉月內。（X影片截圖）

這次誤判無疑打擊了洛達咸士氣，主帥李察臣（Leam Richardson）對此當然不滿，指這是「糟糕的誤判」，並改變了戰局，雖然他不質疑任何人的誠信，但無法解釋今次判罰。

李察臣抱怨已遭遇過太多次誤判，「我們遇過很多誤判，也收過很多道歉信，但我對它們沒有興趣，你不能有這種失誤」；被問到會否投訴今場球證時，他回應：「什麼？再收到另一封道歉信嗎？」

李察臣賽後大感不滿。（Getty Images）

《洛達咸廣告報（Rotherham Advertiser）》記者Paul Davis在標題中形容球證今次恐怖誤判，為這場比賽蒙上陰影。他又在社交平台X（前稱Twitter）透露，球證向洛達咸球員Sam Clucas表示，今次手球發生地點「在禁區內數英里」；隨後Sam Clucas向西布朗的球員轉述，連他們也難以置信地大笑。

今次離譜誤判，有球迷形容Geoff Eltringham是史上最差球證，連西布朗球迷也看不過眼：「100萬年一遇的誤判」、「這次誤判簡直是恥辱，作為西布朗球迷我感到很尷尬」。

今場贏波後，西布朗穩坐積分榜第5位，餘下4輪情況下，拋離第7位的高雲地利9分，升班附加賽席位可說是十拿九穩。

執法今場比賽的球證Geoff Eltringham。（資料圖片／Getty Images）

落敗的洛達咸賽前則已確定降班，但今場仍有179名球迷遠道而來，不少西布朗球迷「出po」大讚，亦有人為他們今場目睹愛隊被「黑哨」感到不值。賽後洛達咸在X讓網民投出今場隊內最佳球員時，有人回覆指應是那179名球迷。