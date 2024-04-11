羽毛球亞錦賽｜鄧謝配再過一關晉8強　成港隊最後希望下場遇強敵

亞洲羽毛球錦標賽次日賽事，鄧俊文／謝影雪擊敗日本組合金子祐樹／松友美佐紀，晉身8強。

隨着男單球手李卓耀、另一混雙組合李晉熙／吳芷柔及女雙組合楊雅婷／楊霈霖全數敗陣，8強階段港隊只剩下「鄧謝配」繼續爭標。



杭州亞運羽毛球賽：香港組合鄧俊文／謝影雪出戰混雙8強。（資料圖片／袁志浩攝）

鄧俊文、謝影雪首圈僅花24分鐘便淘汰阿聯酋組合Sreeyuktha Sreejith Parol／Kuswanto Kuswanto。被列8號種子的「鄧謝配」16強遇上日本組合金子祐樹／松友美佐紀，便沒有上場那麼輕鬆，首局以19：21先失，惟之後以21：11、21：18連下兩城，成功晉身8強。

不過「鄧謝配」下一仗遇上強敵、世界排名第一的中國組合鄭思維／黄雅琼。雙方過去曾11次交手，鄭思維／黄雅琼勝出10次，最著名一次就是2021年東京奧運準決賽，2018年馬來西亞大師賽決賽，是「鄧謝配」唯一一次能擊敗這對中國組合。

李卓耀亞錦賽16強止步，但料仍「夠分」首戰奧運。（資料圖片／趙子晉攝）

李卓耀在男單首圈擊敗日本球手渡邊航貴，16強硬撼今年狀態大勇的印尼球手基斯迪，結果以14：21、16：21連負兩局敗陣。即使無緣8強，但他的奧運資格仍相當穩陣，有望首戰奧運。

另一對港隊混雙組合李晉熙、吳芷柔16強面對世界排名第五的中國組合蔣振邦／魏雅欣，以13：21、9：21被淘汰，料未能獲得足夠分數出戰巴黎奧運。

女雙組合楊雅婷／楊霈霖亦在亞錦賽16強止步。（港協暨奧委會提供）

今夏有望首戰巴黎奧運的香港女雙組合楊雅婷／楊霈霖，首仗打足3局晉級後，16強以16：21、17：21直落兩局不敵韓國組合李幽琳／申昇瓚出局。

至於女單的盧善恩，昨日已在正賽首圈負戴資穎出局，同樣由外圍賽晉級的女雙組合范嘉茵／尤漫瑩亦在首圈不敵前排名世界第一的金昭映／孔熙容，港隊另一男單球手伍家朗則以14：21、17：21不敵日本球手奈良岡功大首圈出局。換言之，經過頭兩輪賽事，港隊在今屆亞錦賽8強階段只餘下混雙組合鄧俊文、謝影雪仍在角逐。