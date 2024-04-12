巴黎奧運．乒乓｜港隊混雙添入場券　黃鎮廷杜凱琹資格賽連勝過關

港隊乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹在捷克舉行的巴黎奧運資格賽，取得三連勝，穩奪奧運入場券，亦是港隊今屆第20個奧運資格。



進入巴黎奧運專頁 香港運動員出賽名單、賽程、直播時間持續更新

港隊乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹在捷克出戰巴黎奧運混合資格賽，26對組合首日先分成兩組打淘汰賽，各組的冠軍即獲奧運入場券，而其餘未能出線的另外24對組合，將再分成兩組，以相同形式決出餘下兩個奧運資格。

世界排名第7的「黃杜配」，被列為今次賽事的2號種子，被編排至第二組，首圈輪空後面對波蘭組合Samuel Kulczycki／Zuzanna Wielgos，一度以10：12、6：11局數落後0：2，之後連贏3局反超前，然後又被對手追成局數3：3，要以決勝局分高下。這對香港拍檔在關鍵一局以11：5獲勝，局數4：3晉身準決賽。

黃杜配其後鬥瑞典組合，一度落後1：2下連取3局，再下一城，與盧森堡的60歲老將倪夏蓮碰頭，這名乒壇長青樹夥拍Luka Mladenovic，這對港隊組合稍佔上風，結果以局數4：2擊敗對手，贏得第二組的冠軍，穩奪其中一個奧運資格，亦是香港乒乓球隊的第4張入場券，港隊至今累積20個巴黎奧運資格。

乒乓｜黃鎮廷絕境反勝韓國球手奪冠 李皓晴朱成竹獲女雙亞軍

以下為香港隊巴黎奧運參賽資格一覽，截至4月12日，已經到手的入場券包括：

游泳隊

何甄陶：50米自由泳

何詩蓓：50米自由泳、100米自由泳、100米蛙泳、200米自由泳、400米自由泳

張心悅：200米背泳

接力項目（人選待定）：女子4X100米自由泳接力、女子4X100米混合泳接力



滑浪風帆

人選待定：女子iQFOiL



單車

人選待定：男子個人公路賽

人選待定：女子個人公路賽



帆船

貝俊龍：男子ILCA 7單人帆船



乒乓

人選待定：女子團體賽

人選待定：女子單打（兩席）

黃鎮廷／杜凱琹：混合雙打



劍擊

張家朗：男子花劍個人賽

陳諾思：女子花劍個人賽

江旻憓：女子重劍個人賽

