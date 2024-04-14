乒乓世界盃｜黃鎮廷等三港將出戰　抽入「死亡之組」遇中國名將

「2024年澳門國際乒聯男子及女子世界盃 ─ 由銀河娛樂集團呈獻」 將於4月15日至21日在澳門銀河綜藝館舉行，屆時將上演男單及女單賽事，港將黃鎮廷、杜凱琹及朱成竹將會出戰，但各自都抽入相當難應付的小組。



今屆國際乒聯世界盃，男單及女單各比以往增加16個名額，分別有48名球手參加，除了應屆世界冠軍及U19世界冠軍外，其餘球手以世界排名或洲際錦標賽成績獲得參賽資格。比賽每個單項設16個小組，每組3人，小組首名才可晉級到16強。

杜凱琹首戰就要鬥王藝迪。（資料圖片）

賽事周日（14日）已抽籤，一眾港將都落入極為困難的小組，當中黃鎮廷抽入第2組，由於賽事將1至4號種子安排入第1至4組，意味黃鎮廷會與2號種子、去年世界錦標賽男單及男雙冠軍樊振東同組，同組尚有德國球手杜達（Benedikt Duda）。

朱成竹抽中與孫穎莎同組。（資料圖片／袁志浩攝）

女單方面，兩位港將都抽入有種子球手的小組，朱成竹進入第1組，同組是團體、女單及混雙世界冠軍孫穎莎，及中華台北球手陳思羽。而杜凱琹也抽入第3組，同組有應屆世界團體錦標賽助中國奪金的王藝迪，及代表德國的單曉娜。

杜凱琹和朱成竹都會在15日作小組首戰，分別對王藝迪和孫穎莎。