游泳美國系列賽︱趙浩俊200蛙破香港紀錄摘銅　另一港將踏頒獎台

香港多位泳將正在美國出戰「2024 TYR PRO SWIM SERIES」游泳系列賽，「香港蛙王」趙浩俊（Adam John Chillingworth）在200米蛙泳決賽獲得第三位，並以2分11.16秒刷新香港紀錄。成為繼何詩蓓後，另一位在賽事踏上頒獎台的香港泳將。



趙浩俊出戰游泳美國系列賽，在男子200米蛙泳獲銅牌。（資料圖片／林靄怡攝）

趙浩俊的「香港蛙王」地位，近年受到2023年游泳世青賽200米蛙泳奪金的小將麥世霆挑戰，二人已經數次梅花間竹打破男子長池200蛙香港紀錄。今年2月，麥世霆在亞洲分齡泳賽以2分11.20秒刷新200蛙紀錄。他在同一賽事，亦以1分00.95秒改寫100蛙港績。

26歲的趙浩俊出戰「2024 TYR PRO SWIM SERIES」游泳系列賽聖安東尼奧分站，他在200米蛙泳決賽上演一場精彩的韌力戰，頭50米他游出30.36秒，在8位泳手中僅列第7，到100米轉池以1分03.67秒追上一級至第6位，150米轉池1分37.42秒，再追一位至第五，最後50米衝刺當他仍能維持均速，結果以2分11.16秒第三名觸池，以0.03秒力壓第四名的吉爾吉斯泳手Denis PETRASHOV獲得銅牌，同時打破麥世霆的香港紀錄。

趙浩俊再次刷新男子200米蛙泳香港紀錄。（資料圖片／余俊亮攝）

說這場是韌力戰，全因趙浩俊的速度在一班對手之中並無優勢，從頭50米的排名可見一二，但他在之後3個塘均能保持33秒多左右的時間，反觀頭二名以外的其餘對手，均曾在部分分段時間跌至34秒多甚至是35秒以外。正是Adam的穩定配速，讓他以些微優勢踏上頒獎台。