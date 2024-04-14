空手道｜劉慕裳驚喜亮相《打天下2》　獲歐錦棠大讚演出感人

空手道女子個人形（kata）目前世界排名第一的港將劉慕裳（Grace Lau），有份演出電視劇《打天下2》！

以空手道為主題的《打天下》，2020年播出時好評如潮，4月15日出街的續集《打天下2》，演員陣容除了歐錦棠、談善言、江𤒹生三位上一輯主角，以及本身有武術底子的另一MIRROR成員邱傲然加上，還會驚喜地有劉慕裳客串。



劉慕裳有份演出《打天下2》（劇照）

《打天下》系列是歐錦棠的心血，他是全接觸空手道習者，早在2001年的時候，他便已經有類似的拍攝計劃，可惜當時礙於資金未能成事。身兼《打天下》系列監製、編劇及主角馬剛正，棠哥在劇集播出前，在個人社交媒體接連發文為《打天下2》宣傳，其中一段正是關於劉慕裳以及她的劇照。

歐錦棠寫道：「G for Grace ，現今空手道世界排名第一的劉慕裳。戲裏戲外，真假難分，反正演的都是她自己，以真實身分呈現屏幕，試問還有誰可以比得上，以奧運奬牌得主名義，去親身演繹職業運動員的辛酸和堅毅來得更有說服力？」

劉慕裳獲歐錦棠大讚在《打天下2》演出感人。（資料圖片／林靄怡攝）

歐錦棠：劇中唯一整場動作場面毋須後期音效的演員

他讚揚，「每一場比賽，Grace都有備而戰，悉力以赴，拍攝文戲雖是破天荒頭一遭，她也是準備充足，當中一段獨白，以運動員身分細釋初心之說，意外地感人，絕對是意料之外。」

歐錦棠還透露，「Grace 代表香港取了世一，也第一次參與拍劇，然而，在劇中，她還有另一個第一：她是第一、也是唯一一位在整場動作場面中沒有配上後期音效的演員，原因是，她在現場製造的效果已經超越所有人工音效！劉慕裳絕對值得留意。」劉慕裳修習的個人形空手道，跟《打天下》系列劇中拳拳到肉的全接觸空手道截然不同，不知劇中情節會否有分別？Grace亦在Instagram限時動態分享她在《打天下2》的劇照。

《打天下2》4月15日起周一至五晚上在VIU TV播出。

Grace今年1月榮升「世一」，並在1月底的K1超聯巴黎站首次以世界第一身份出戰。該次她未能終結K1金牌荒，但最終仍擊敗伊朗選手Afsaneh Mahsa獲銅。至今年3月終在土耳其站成功力壓日本選手東佐江子獲得金牌。打破近6年的超聯冠軍荒，也延續2020年起參加國際賽都有獎牌落袋的強大紀錄，至今已連續在19項賽事踏上頒獎台。

今年雖然是奧運年，但在東京奧運摘下女子個人形銅牌的劉慕裳，因空手道未獲保留在巴黎奧運比賽項目，無緣再戰奧運。除了訓練和比賽，劉慕裳近期有不少新嘗試，即將推出講述運動員生涯心路歷程的自傳《比賽之形，人生之型：劉慕裳》，還參與《打天下2》的演出。

今次已非首次有港隊成員在《打天下》出現，上一輯前香港空手道代表隊成員李剛慧亦有參與，飾演女主角莊惠（談善言）的宿敵李天愛，是戲份不少的重要配角。

劉慕裳近年國際賽成績

2020年2月 K1超聯 銅牌

2020年3月 K1超聯 銅牌

2021年5月 K1超聯 銀牌

2021年8月 東京奧運 銅牌

2021年11月 世錦賽 銅牌

2021年12月 亞錦賽 銅牌

2022年2月 K1超聯 銅牌

2022年4月 K1超聯 銀牌

2022年5月 K1超聯 銀牌

2022年7月 世界運動會 銅牌

2022年9月 K1超聯 銀牌

2022年12月 亞錦賽 銀牌

2023年1月 K1超聯 銀牌

2023年5月 K1超聯 銀牌

2023年6月 K1超聯 銀牌

2023年7月 亞錦賽 金牌

2023年9月 K1超聯 銀牌

2024年1月 K1超聯 銅牌

2024年3月 K1超聯 金牌

