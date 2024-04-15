乒乓世界盃直擊︱杜凱琹負王藝迪　去年曾想退役：軀體在靈魂不在

「2024年澳門國際乒聯男子及女子世界盃 ─ 由銀河娛樂集團呈獻」周一（15日）在銀河綜藝館揭幕，香港女子隊成員杜凱琹率先亮相，並透露自己過去一年的心路歷程。

01體育記者袁志浩 澳門直擊



港隊由杜凱琹打頭陣，首場即遇上世界排名第三的中國球手王藝迪，賽事引來不少擁躉「轉場」——由另一邊坐近至比賽球枱的一邊觀戰，兩人也各有支持者，分別高呼其花名「阿杜」與「大迪」打氣。杜凱琹雖然第二局曾贏11：8追平局數，但總局數仍輸1：3，明日會對德國代表單曉娜，出線機會渺茫。

她坦言要跟中國球手爭奪小組首名的唯一晉級資格，難度相當高，今日在對方手上取得一局已算不錯，「盡量希望取得小組第二名，這樣雖然無法出線，但可以累積更多分數，有助改善世界排名。」

杜凱琹為港隊打頭陣。（袁志浩攝）

杜凱琹首場不敵王藝迪。（袁志浩攝）

杜凱琹透露曾想退役

上周五（12日）在捷克與黃鎮廷取得巴黎奧運混雙資格的杜凱琹，可見心情不錯，過去少有與記者透露心路歷程的她，也大方地分享過去一年的內心掙扎，形容自己現已踏入新階段。

「去年（手肘）受傷時很迷茫，甚至有一段時間覺得無辦法、要退役。」

「我經常跟瑞姐（港乒女子隊教練張瑞）說，（與奧運）還有一年，但我都頂不住，我現在好像擗（音：paat6）屎一樣，又打得不好，手又弄不好，又要不停去比賽，不斷輸，很難受。」

「那時候去比賽，我覺得又不是在比賽，只有軀體在，靈魂不在。」

杜凱琹過去少有與記者透露心路歷程。（袁志浩攝）

杜凱琹與張瑞（右）感情要好。（袁志浩攝）

「強大戰勝了放棄」

正是杜凱琹口中的「瑞姐」與隊友，把她從懸崖邊拉回來，「瑞姐在我這件事上花了許多功夫，她叫她爸爸特製了一塊鐵板給我，那塊板比正常板重得多，她叫我每天（拿着）練習。」

而隊友就負責心靈上的支持，「我也有跟阿蘇（蘇慧音）打電話，她有將自己經驗分享給我，我覺得身邊有很多很好的人去幫我，最後是強大戰勝了放棄。」

除了混雙，27歲的杜凱琹今屆奧運仍有望代表港隊出戰女團與女單項目，她說自己由一月開始已「正式回歸」，準備好迎接個人第三屆奧運。