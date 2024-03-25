乒乓球｜杜凱琹朱成竹決賽反勝印度組合　黎巴嫩連續兩站奪冠

撰文：陳旭暉
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WTT（世界乒乓職業大聯盟，World Table Tennis）黎巴嫩公開賽第二站，香港女雙組合杜凱琹/朱成竹在決賽以3：1擊敗印度組合Sreeja Akula/Diya Parag Chitale，連續兩站封后。

日前的WTT黎巴嫩公開賽首站，杜凱琹/朱成竹擊敗德國及塞爾維亞組合Chantal Mantz/Izabela Lupulesku奪冠，以頭號種子身份進入第2站，並於首圈16強輪空。

「杜朱配」日前在首站奪女雙冠軍。（香港乒總）

兩人8強先以3：1淘汰印度的Poymantee Baisya/Ayhika Mukherjee，4強再遇首站決賽對手，今次雙方惡戰5局，「杜朱配」在1：2落後情況下連贏兩局，再次擊敗該對德國及塞爾維亞組合。

決賽對手印度組合Sreeja Akula/Diya Parag Chitale，為上一站季軍，港將開局不順，以4：11輸掉首局，但之後愈打愈好，以11：9、11：7、11：6連贏三局，3：1反勝之下，連續兩站奪女雙冠軍。

杜凱琹/朱成竹在黎巴嫩公開賽連續兩站封后。（WTT）

女單方面，杜凱琹8強再遇韓國勁敵徐孝元被淘汰，朱成竹則不敵克羅地亞的Ivana Malobabic，同樣未能進軍4強。

「杜朱配」打出好成績。（WTT）
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