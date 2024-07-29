倪夏蓮60歲阿嫲WTT封后刷新乒乓球紀錄：不能讓年齡阻止我奪冠！

你曾否覺得自己老了？

盧森堡乒乓球手倪夏蓮年初在WTT（世界乒乓職業大聯盟，World Table Tennis）黎巴嫩公開賽奪女單冠軍，贏得個人第2項WTT錦標之餘，2024年3月更以60歲之齡，刷新自己保持的最年長奪冠紀錄。

賽後她在社交平台出文慶祝：「不能讓年齡阻止我奪冠。」她將於本周二凌晨，挑戰天下第一的孫穎莎。



倪夏蓮再奪WTT女單冠軍。（資料圖片／Getty Images）

倪夏蓮曾為中國國家隊成員，退役後輾轉加入盧森堡國家隊，近兩屆奧運會都能見到她的身影。今次參加黎巴嫩公開賽，倪夏蓮先在首輪以3：1反勝德國的Chantal Mantz，之後16強、8強及4強賽，她都以3：0完勝對手。

決賽面對徐孝元，該名來自韓國的削球手在4強淘汰港將杜凱栞，是世界排名36的強敵；不過倪夏蓮仍以11：9、11：5、11：5，直落3：0勝出奪冠，繼去年7月捷克賽後，再次獲得WTT女單冠軍，也將自己保持的最年長奪冠紀錄，由59歲刷新至60歲。

倪夏蓮以60歲之齡，刷新WTT最年長奪冠紀錄。（倪夏蓮Instagram）

賽後倪夏蓮在Instagram貼出與教練兼丈夫的合照慶祝：「不能讓年齡阻止我奪冠。」她也在影片中表示，已很多年沒面對削球手，「但是我想小時候學的東西，一直深深地印在我的腦海裏。」

她續稱由於出身中國隊，所以一直用中國隊的要求嚴格要求自己，「小時候學的本事現在還能用上，所以我們付出的勞動或者代價，總有一天會有回報。當然如果沒有回報，我們也對得起自己。」

倪夏蓮是盧森堡國家隊排名最高的球手。（倪夏蓮Instagram）

倪夏蓮目前世界排名59，是盧森堡排名最高的女乒選手。上個月世界乒乓球團體錦標賽時，她率領國家隊在分組賽出線至24強，但淘汰賽首輪遇上整體實力較強的葡萄牙，她亦獨力難支，2：3惜敗華裔球手邵傑妮後，另外兩名隊友皆被3：0擊敗，最終盧森堡0：3被橫掃出局。

或許沒多少人認為一名60歲的球手能在如此盛大的賽事中取得成就，但倪夏蓮卻失望流淚。因為這個賽果意味盧森堡緣盡巴黎奧運團體賽資格，她自責地認為幫不了隊友，「看到她們那麼痛苦，我也很難過。」感嘆體育的殘酷之餘，倪夏蓮更在訪問中向隊友說對不起。

2022接受奧委會訪問時，她表示曾經也覺得自己老了，覺得自己不行了，無形地在比賽中放棄，但後來受到一句話的激勵：「今天永遠比明天年輕。」年齡無疑會影響運動表現，但不代表這個數字，能夠阻止你繼續前行。活在當下，每個人的今天也永遠比明天年輕。