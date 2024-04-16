英超射手榜大亂鬥　高爾彭馬一場波追平夏蘭特　六大鋒將爭金靴

高爾彭馬（Cole Palmer）在周一（15日）晚英超「大四喜」，助車路士主場以6：0 勝愛華頓，這位英格蘭中場國腳今季聯賽入球達20球，追平曼城前鋒艾寧夏蘭特，並列英超射手榜首。

英超積分榜是三頭馬車的格局，射手榜也是一樣，夏蘭特及高爾彭馬同得20球，阿士東維拉的奧尼屈堅斯以19球緊隨兩人之後。阿歷山大伊沙克、蘇蘭基及穆罕默德沙拿亦入了17球，也有爭奪金靴的希望，只要一場帽子戲法，他們便能追上來。



高爾彭馬將皮球帶回家作紀念。（路透社）

21歲的高爾彭馬今場上演完美的帽子戲法，他在13分鐘的第一球，禁區頂起左腳熨射得手。

在18分鐘的第二球，尼高拉斯積遜射門被擋出，高爾彭馬門前頭槌補中入網。

高爾彭馬門前頂入，車路士領先到2：0。（路透社）

在29分鐘的第三球，愛華頓門將比克福特送禮，高爾彭馬起右腳笠射入網。他用左腳、右腳及頭槌各入一球。

面對高爾彭馬的笠射，比克福特只能目送皮球入網。（路透社）

到64分鐘，他更加「大四喜」，主射十二碼破門，幫助球隊拉開到5：0，最後車路士贏愛華頓6：0。車路士目前排第九位，31戰得47分，比第七位的曼聯少3分但踢少1場。

高爾彭馬連續兩場主場英超為車路士大演帽子戲法，史上只有兩位球員做到，另一位是杜奧巴。靠今場4個入球，高爾彭馬一口氣衝上英超射手榜首，以20球與夏蘭特並列。

高爾彭馬以21歲345日成為英超史上第五年輕單場攻入4球或以上的球員。上一位在英超「大四喜」的車路士球員，已經是名宿林柏特在2010年3月對維拉時所造的。

根據足智彩較早前的英超神射手賠率，大熱門是夏蘭特，熱至1.2倍，次熱門為6倍的屈堅斯，第三熱門為9.5倍的沙拿。由於足智彩沒有開出高爾彭馬這個選項，所以他被包括在第四熱門的「其他」當中。

不過，在高爾彭馬「大四喜」後，今早賠率急變，夏蘭特雖然仍然是頂頭大熱，但賠率稍為轉冷至1.33倍。包括高爾彭馬及蘇蘭基在內的「其他」急升溫，以3.7倍升上次熱，其後是8倍的屈堅斯、13倍的沙拿及35倍的伊沙克。

夏蘭特之前在射手榜獨自領先，如今被高爾彭馬追平。（Getty Images）

英超射手榜前十名（截至15/04）：

1 艾寧夏蘭特（曼城） 20球

1 高爾彭馬（車路士） 20球

3 奧尼屈堅斯（維拉） 19球

4 阿歷山大伊沙克（紐卡素） 17球

4 穆罕默德沙拿（利物浦） 17球

4 蘇蘭基（般尼茅夫） 17球

7 查洛保雲（韋斯咸） 15球

7 孫興慜（熱刺） 15球

9 菲爾科頓（曼城） 14球

9 布卡約沙卡（阿仙奴） 14球