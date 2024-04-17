U23亞洲盃｜國足派2米門將入替踢中鋒　日媒震驚：前所未聞的奇策

周二（16日）U23亞洲賽分組賽，中國對日本出現罕見一幕。

國足因一直落後，主帥成耀東在88分鐘使出奇策：換入身高2米的後備門將于金永，但他穿的卻是正常球衣，而且入替位置竟然是前鋒。雖然他最後未能阻止中國以0：1落敗，但這次調動仍在國內及日本引起熱議。



國足U23換入門將于金永（12號）擔任前鋒，令中日媒體及網民大感意外。（微博圖片）

大谷翔平近年用表現征服不少球迷，但對不熟悉棒球的內地及香港球迷而言，他們仍不明白這名球星的「二刀流」，具體是什麼概念。網上有不少人都曾表示，若以不太妥當方式來比喻，就是他既當門將拿下金手套，同時又是聯賽神射手。

現實中當然未有這樣的足球員，但國足U23卻有類似的安排。

這場分組賽，日本僅用7分鐘便由松木玖生先開紀錄。不過在第17分鐘，西尾隆矢因肘擊對手被直紅，日本本來便因為不少旅歐球員未能參賽，今仗實力有所影響，再因此踢少一人，隨即陷入劣勢。

西尾隆矢肘擊被直紅，導致日本陷入劣勢。（微博圖片）

國足今場控球率有62%，攻門及命中次數都比對手更多，但久攻不下，眼見快將完場，主帥成耀東在88分鐘作出調動，但眼見入替的二號門將于金永穿上紅色戰袍，而且上場後還跑到前面，讓不少人都大感意外。

人們也很快意識到，12號的于金永是擔任中鋒，並利用其2米身高為球隊製造高空優勢，但整體效果未如理想，最終國足也未能攻破日本大門，以0：1敗陣。

用門將踢前鋒的舉動，也震驚了日本媒體，《中日Sport》用「前所未聞的奇策」來形容今次調動：「2米的于金永在門前虎視眈眈，威脅着日本大門，不過由於高空戰機會不多，因此幾乎沒有效果。」日本網民更稱他是真人版的若島津健（漫畫《足球小將》角色，港譯健威）。

內地網絡上也熱議今次奇景，但普遍批評居多，有人表示此舉對後備前鋒是種侮辱，也有人認為調動太遲，沒有足夠時間來體現今次戰術；此外亦有網民笑稱成耀東將引領世界足壇新潮流，「如果于金永進球了，又是另一種評論」。

此外，由於于金永是穿上正常球衣上場，背後號碼及名字都沒有出錯，準備充足之下，可見這非臨時決定的戰術。成耀東賽後亦承認賽前有設想過：「他身高超過2米，從小基礎不錯，頭球能力很強，最後幾分鐘可以用他去衝擊對手。」

于金永今場有成功爭頂，但上場時間太短，加上球隊輸送準度不足，未起太大作用。（微博圖片）

成耀東表示今天比賽正好能派上用場，於是便換他上陣，「至於實戰效果只能說是一半對一半，時間就這麽短爭到了幾次機會，但他畢竟不是正宗的中鋒」。

內地著名足球記者趙震表示，今年20歲的于金永，是遼寧足球隊名宿「金左腳」于明的兒子，從小就是前場球員，後來因為長得太高，才轉任門將，而且在面對馬來西亞時，也曾讓他以前鋒身份上場。

成耀東今次「奇策」震驚球迷。（新華社）

另一內地著名記者馬德興表示，這其實是國足U23的「秘密武器」，該場熱身賽被馬來西亞追和後，教練在第37分鐘安排于金永後備上陣，僅1分鐘後，他便力壓對手爭頂成功，而且由於對方身高差距過大只能伸手，剛好皮球頂到他手上博得十二碼，國足U23也因此以2：1贏得比賽。

馬德興指，今次外界反應如此大，其實便算是達到效果；這次秘密部署也說明，中國本土教練未必如外界所言是在「混日子」，「中國本土教練其實比誰都渴望能夠帶好隊、打好比賽，甚至是一直在負重前行」。