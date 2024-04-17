乒乓世界盃直擊︱法國天才成奧運獎牌希望　直板「師承」前國手

「2024年澳門國際乒聯男子及女子世界盃 ─ 由銀河娛樂集團呈獻」周三（17日）繼續上演男、女單分組賽，當中世界排名第五的法國17歲球手Felix Lebrun順利晉級16強，這位巴黎奧運東道主選手，被視為最有機會挑戰中國隊，他在坦言夢想正是在奧運拿下獎牌。



深色框眼鏡後是一對藍眼睛，來自法國的Felix Lebrun在一眾球手中甚是突出，一頭扁平金色短髮的他外表稚嫩，場上卻充滿狠勁。

「拿直拍的那一個法國仔呀！」坐在觀眾席的球迷向朋友介紹着，並見證他拿下小組兩連勝，晉級男單世界盃16強。

Felix Lebrun步出賽場時一臉稚氣。（袁志浩攝）

這位年僅17歲的小子現世界排名第五，被譽為「天才少年」，最具話題正是其直拍打法，因這幾乎是亞洲球手「獨有」，如前奧運金牌得主馬琳、許昕及港將黃鎮廷，甚少有歐洲球手使用。現時排名前四的中國球手均是橫板打法，意味年紀輕輕的Felix，是在當今世界球壇中的「直板一哥」。

Felix Lebrun是罕有用直板打法的歐洲非華裔球手。（袁志浩攝）

直板師承前國乒球手

雖然Felix來自乒乓世家——父親在國內最高排名第七；叔叔則代表法國參戰過三屆奧運，年長3歲的哥哥Alexis亦有參與今次世界盃。然而Felix的直板打法，卻是師承前中國國家隊球手陳劍。

陳劍當年跟馬琳、王勵勤和王皓同期，名氣不算響亮，但曾到法國練習，Felix曾透露自己當年僅4歲，「雖然打法跟別人有異，但他仍然很有實力。我看見後就想成為跟他一樣的球手，我跟自己說，如果他都做到，我有什麼原因做不到？」

他至今仍對此十分驕傲，「我很享受這種與眾不同，尤其是世界前十只有兩人是這種打法（另一位是德國華裔球手邱黨），若在比賽中遇上他就更好。」

Felix Lebrun的世界排名於近兩年急速上升。（ITTF）

用「火速崛起」形容Felix最貼切不過，兩年前他的世界排名仍在750位之外，但去年他成為歐洲運動會男單金牌得主，今年世錦賽男團比賽亦僅負中國獲銀牌，其中在四強戰，他個人便擊敗了中華台北老將莊智淵與林昀儒；德國名將奧查洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、巴西好手卡達雲奴（Hugo Calderano）都是他手下敗將。

談到成功秘訣，小伙子只懂笑着說不知道，「嘗試每日去進步吧，加上有職員專責照顧我們、為我們思考各種（進步）方法，把我們有多強變多強。」

Felix Lebrun被視為法國在主場爭奪乒乓球項目獎牌的希望。（袁志浩攝）

法國主場奪牌希望 望贏中國球手破壟斷

巴黎奧運尚有100日就正式揭幕，法國對上一次在奧運男單贏得獎牌，已要數到1992年名將蓋亭（Jean-Philippe Gatien）拿下的銀牌。Felix作為東道主球手，自然獲寄予厚望，有機會打破中國隊過去四屆在男單包辦金、銀牌的壟斷。

「拿奧運獎牌是我的夢想，3年前我從沒想過這件事，目前我們在男單與男團都有機會吧，希望兩項中會有一項能拿牌。」

他表示每位球手都想在奧運發揮到最佳狀態，自己也不例外，「但這是我的第一屆奧運，肯定不會容易，因為這就是一個特別的舞台，嘗試享受吧，我已預計到屆時主場氣氛會很美妙，若果我能奪牌，氣氛肯定會更高漲。」

Felix Lebrun笑言自己6歲起便戴眼鏡打波，所以暫沒考慮改戴隱形眼鏡，預料這亦會成為他的標誌之一。（袁志浩攝）

然而Felix至今面對世界前四的中國球手（王楚欽、樊振東、梁靖崑、馬龍）均未嘗勝績，他2022年在WTT系列賽布達佩斯站首次遇到馬龍，曾意外地先拿下第一局，被最終獲勝的馬龍在賽後盛讚「打得好、令自己有些狼狽」。Felix憶述：「我看過他的訪問，他說他在我這年紀時，沒有我現在打得這樣好，他這樣說我非常開心。」

他表示擊敗世界前列的中國球手，是自己的目標之一，「我想這是所有人的目標吧！他們是世界最佳，比任何人都能更好的閱讀球賽。我會嘗試（去贏他們），雖然我只是初哥，但有些人試了10年仍在繼續，我相信自己總會成功。」