英超速報｜愛華頓護級戰勝森林　水晶宮大炒韋斯咸　維拉反勝般茅

英超周日賽事，今季兩度因違反財務條款被扣分的愛華頓，與諾定咸森林上演護級大戰，順利在主場2：0擊敗對手，取得寶貴3分。

剛在歐霸8強被利華古遜踢出局的韋斯咸，作客水晶宮頭20分鐘已落後0：3，終以2：5大敗；同樣周中踢畢歐戰的阿士東維拉，則在先落後之下3：1反勝般尼茅夫，在「爭四大戰」中維持優勢。



愛華頓主場2：0擊敗森林取得護級重要3分。（Getty Images）

今季累積被扣8分的愛華頓，上半場29分鐘由伊祖沙古爾（Idrissa Gueye）先開紀錄，森林在完半場前有個扳平黃金機會，前鋒基斯活特近門施射被愛華頓門將比克福特及時撲出。下半場戰至76分鐘，愛華頓中場麥尼爾（Dwight McNeil）離門25碼攻入一記精彩入球，為拖肥糖鎖定2：0勝果。

賽後愛華頓以33戰得30分，繼續排第16位，森林34戰26分仍排第17，距離第18位降班區的盧頓只有1分之差。

水晶宮今仗面對韋斯咸踢得相當輕鬆。（Getty Images）

剛在歐霸8強被利華古遜踢出局的韋斯咸，作客水晶宮完全陷入劣勢，頭20分鐘已落後0：3。馬迪達31分鐘的入球，更令韋斯咸輸到0：4。鎚仔幫直到40分鐘才由前鋒安東尼奧追至1：4，半場落後水晶宮3球。

64分鐘，馬迪達射入今仗個人第二球，水晶宮以5：1再次拉開比數。米曹的烏龍球，89分鐘令韋斯咸追近至2：5，惟槌仔幫仍以此比數敗陣。

維拉小將羅傑斯完上半場前的入球為維拉扳平。（路透社）

同樣要出戰歐洲賽，晉身歐協聯4強的阿士東維拉，主場對般尼茅夫也是先落後一隊，蘇蘭基射入十二碼，31分鐘助般茅開紀錄。

維拉上半場補時1分鐘21歲小將羅傑斯（Morgan Rogers）的入球為維拉扳平，上半場首次中框射門，便能取得入球。下半場維拉再由迪亞比攻門得手，56分鐘2：1反超前。78分鐘拜利再入一球，維拉將比數擴大至3：1。維拉終維持3：1勝果至全場，34戰累積66分繼續排第四位，6分領先第五的熱刺但多踢2場。