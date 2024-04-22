英超︱利物浦3：1擊敗富咸反底　加雲貝治及時爆發保爭標一線希望

撰文：吳慕兒
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英超周日尾場，歐霸8強出局兼近況甚頹的利物浦，作客富咸一度被追平下，憑加盟後表現平平的加雲貝治（Ryan Gravenberch）下半場大爆發，助紅軍3：1擊敗富咸重拾勝軌，力保爭標希望。

超過兩個月首度英超正選上陣的阿歷山大阿諾特，施展百步穿楊罰球妙技。（Getty Images）

利物浦中前場大幅變陣

密集賽程令利物浦在球季關鍵時刻連番失守，4月初英超作客曼聯在優勢中只能打和，歐霸8強首回合主場0：3被阿特蘭大擊敗，繼而在晏菲路0：1不敵水晶宮，罕有地吃下主場連敗。作客阿特蘭大1：0小勝，紅軍仍要在歐霸出局，這場作客富咸的比賽能否重拾勝軌，對利物浦今季如何終結實在極為重要。

高普領隊也看到陣中主力疲態畢露，今場沙拿、蘇保斯拿爾、麥阿里士打、紐尼斯、居迪斯鍾斯全部先列後備，前線由加普、路爾斯迪亞斯和迪奧高祖達攻堅，中場組合由加雲貝治和艾利洛一左一右，配合中路的遠藤航，明顯一切以活力行先。養傷多時的右閘阿歷山大阿諾特，時隔超過兩個月復任正選，即在上半場32分鐘省靚招牌，禁區頂一次罰球機會，阿歷山大阿諾特再次施展百步穿楊神技，一記「世界波」入球為利物浦先開紀錄。

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加雲貝治英超處子入球

富咸守將卡斯泰治（Timothy Castagne）上半場補時兩分鐘的入球，為主隊扳平。正當利物浦以為又要在優勢中失分，今季加盟後表現平平的年輕中場加雲貝治，終於將潛力大解放。

他先在53分鐘接應艾利洛傳送後，在禁區頂轉身抽射，皮球擦柱入網，助利物浦2：1再次超前。加雲貝治已曾在歐霸和足總盃為利物浦入波，不過英超聯賽卻是22次上陣以來的第一次。

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高普領隊激情慶祝再次出現。（Getty Images）

利物浦再次領先下持續施壓，連番射門均被富咸門將尼奴或守將一一解圍，直到72分鐘加雲貝治領軍轉守為攻，一記漂亮傳球送予荷蘭隊友加普，後者再妙傳予前鋒祖達完成任務，祖達的入球助利物浦3：1擊敗富咸，取得重要的3分。

加雲貝治適時爆發，助利物浦以33戰得74分追平阿仙奴，僅以得失球差暫居次席。當然主導權仍在曼城手上，藍月亮以73分排第三，但少踢一場。曼城周中歐聯負皇馬出局後，周六便要踢足總盃，即使以1：0擊敗車路士連續兩年入決賽，領隊哥迪奧拿不忘抱怨賽程安排。下周曼城繼續忙碌，周五晚上作客白禮頓後，周日作客諾定咸森林。

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