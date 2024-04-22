英足總盃︱曼聯領先3球被高雲地利末段追平　互射12碼險勝入決賽

英格蘭足總盃另一場4強賽事，曼聯作客英冠球隊高雲地利，上半場憑麥湯米尼和哈利馬古尼各入一球，半場擁有兩球優勢返入更衣室。

曼聯下半場一度領先至3：0，惟高雲地利在比賽最後20分鐘連入3球，包括補時5分鐘的十二碼，完場前追成3：3。加時補時1分鐘，高雲地利再入一球，惟VAR介入推翻，曼聯終憑互射十二碼氣走高雲地利，決賽將會是去年翻版——曼聯對曼城。



麥湯米尼為曼聯在足總盃對高雲地利先開紀錄。（Getty Images）

曼聯近期嚴重中堅傷兵潮之下，今場由中場卡斯米路客串，與馬古尼一起扼守後防中路。對手只是實力平平的英冠球隊高雲地利，上半場可說未受考驗。

曼聯甫開賽已有不少入球機會，加拿祖、拉舒福特先後面對高雲地利門將均未能把握。上半場23分鐘，加拿祖引球入對手禁區，他找到上前助攻的守將達洛治，一記地波傳送，麥湯米尼後上殺入遠柱接應射入，這位今季多次拯救曼聯的蘇格蘭中場，為曼聯先開紀錄。

馬古尼在完上半場前為曼聯擴大比數至2：0。（Getty Images）

紅魔鬼在優勢中遲遲未能擴大比數，直到上半場補時1分鐘，一次角球後，隊長般奴費南迪斯一記高波妙傳入禁區，擅頂的中堅哈利馬古尼頭槌破網，助曼聯領先至2：0。

上半場高雲地利只得1次射門，對曼聯防線威脅相當有限，當時紅魔鬼完全主導比賽。

曼聯在中堅荒之下，今場中場卡斯米路改踢中堅。（Getty Images）

般奴費南迪斯58分鐘的入球，助曼聯領先至3：0。不過下半場高雲地利搶回不少攻勢，森斯（Ellis Simms）71分鐘的入球，為高雲地利帶來一絲希望。奧哈利（Callum O'Hare）79分鐘為高雲地利射成2：3，令賽事掀起高潮。

比賽尾段，主隊高雲地利屢次向曼聯後防施壓，曼聯門將奧拿拿救出險球也不夠，守將雲比沙卡禁區內犯手球被罰十二碼，補時5分鐘前鋒夏治胡禮（Haji Wright）操刀射入，高雲地利神奇追成3：3。補時11分鐘雙方未分勝負，比賽進入加時。

高雲地利在比賽最後廿分鐘連追三球，3：3迫和曼聯。（Getty Images）

加時階段，高雲地利繼續施壓，113分鐘主隊趁曼聯後防空虛，森斯傳予胡禮起腳，這位美國前鋒的射門貼柱而出。4分鐘後，又是兩人的合作，今次輪到胡禮引球入曼聯禁區，他找到背對龍門的森斯，他轉身嘗試找尋空位，起腳射門已擊倒曼聯門將奧拿拿，可惜過不到門楣不入。戰事至此，高雲地利似乎更似是接近勝利一方。

果然，至加時補時1分鐘，高雲地利再入一球，4：3反超前曼聯。以為高雲地利有個童話式結局，不過影像助理球證（VAR）介入，指入球越位在先而推翻，曼聯重獲一線生機。加時完結，雙方3：3未分勝負，須以互射十二碼決勝。

曼聯互射十二碼擊敗高雲地利，繼去年後再次殺入足總盃決賽。（Getty Images）

互射十二碼由曼聯先射，卡斯米路射失，高雲地利射手胡禮中鵠，高雲地利領先1：0；曼聯由達洛治追成1：1，托普（Victor Torp）為高雲地利射成2：1；基斯甸艾歷臣順利射入，為曼聯追成2：2，奧哈利射失，高雲地利失去優勢；般奴費南迪斯命中，曼聯反超前3：2，舒亞夫（Ben Sheaf）同樣射失，高雲地利繼續落後2：3；凱倫為曼聯射成4：2，終在驚濤駭浪下勝出賽事。曼聯在坦赫格帶領下，連續第二年殺入足總盃決賽。

曼聯在足總盃決賽對手，是另一場準決賽擊敗車路士的曼城，上演去年決賽的翻版。曼城去年在決賽擊敗曼聯封王，加上歐聯和英超，成為三冠王。