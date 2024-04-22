英足總盃｜曼聯輕鬆領先下突崩盤險失好局　坦赫格：難以解釋

曼聯連續兩季打入足總盃決賽，正如主帥坦赫格所說，這是很大的成就；然而，由3球領先英冠的高雲地利，再被對手在20分鐘追平，加時更差點反敗，最後僅憑射贏12碼躋身決賽，過程卻難稱有說服力。

醜陋地贏，還是漂亮地輸，哪個好一點？坦帥給人們留下難解的迷思。



般奴費南迪斯為曼聯攻入第3球。（Getty Images）

英足總盃︱曼聯領先3球被高雲地利末段追平 互射12碼險勝入決賽

這一仗，曼聯本身踢得頗為輕鬆，麥湯米尼、哈利馬古尼及般奴費南迪斯各入一球下，於58分鐘已領先3球，滿以為可以輕鬆取勝，卻又再一次突然崩盤，高雲地利於71分鐘先由艾利斯森斯（Ellis Simms）禁區內無人看管下射入，然後哥林奧夏利（Callum O'Hare）遠射省中雲比沙卡笠入，到補時階段後者不幸地犯手球，夏治胡禮（Haji Wright）操刀極刑中鵠，雙方法定時間打成3：3平手。

高雲地利在24分鐘連追3球。（路透社）

加時階段，坦帥似乎無甚對策，換入的兩員小將迪亞路查奧爾（Amad Diallo）及奧馬利科森（Omari Forson）活力有餘，但臨門一腳操之過急；另一殺着是將馬古尼推前，利用他的身高優勢，爭頂博混亂，但這一招對高雲地利作用不大。相反，高雲地利的攻勢更具威脅，一次是艾利斯森斯近門怒射中楣彈出，另一次反擊，域陀托比接應夏治胡禮妙傳快射入網，可惜VAR裁定夏治胡禮越位在先判決入球無效。最後雙方要互射12碼分勝負，而幸運女神今次眷顧了「紅魔鬼」。

高雲地利加時下半場末段建功，惜入球被VAR吹走。（Getty Images）

對於球隊從輕鬆領先，然後全隊表現突然「大跌watt」，坦帥賽後明言無法理解，「當你控制了比賽，壟斷了局面，就應該（將勝利）帶到完場。我們做得不夠好。我們可以在同一場比賽表現非常好，但又可以在同一場比賽踢得很差，這實在難以解釋」。

事實上，這一仗的狀況，在今季不是孤例。今季曼聯有4次領先，然後反勝為敗，以1：3分別敗給阿仙奴與曼城，還可說是實力的分野，但在歐聯以2：3不敵加拉塔沙雷及3：4遭哥本哈根擊潰，其實情況與今仗雷同：先是掉以輕心地被對方追回一球，然後就開始崩盤，今場高雲地利第2及第3球雖有點幸運成份，但也要多得曼聯眾將驚魂未定，自亂陣腳。

曼聯主帥坦赫格坦言難明何解球隊表現跌得如此快。（Getty Images）

前曼聯名宿堅尼則認為：「我不喜歡這一支曼聯，他們放棄機會，放棄入球；今季都是這樣子，今場只不過好彩而已。」現任隊長般奴費南迪斯雖然在場上跑上跑落，今場還有一球進帳，但他沒有種壓得住場的氣勢，更遑論像利物浦「神奇隊長」謝拉特般，可以瞬間提升球隊的士氣。場上沒有領袖，場邊的坦sir慣性眉頭深鎖，又怎能穩住球隊的軍心？

上季迪基亞是英超金手套得主，幫助曼聯保持最多不失球場次，但今季以奧拿拿頂替，防守力卻不見提升，連同今仗，已14次被攻入3球或以上，這是球隊於英超時代的首例，而且上一次全季14次被攻入3球或以上，已是1962-63年球季，即是61年前的事了。

隊長般奴今仗縱然有入球，但他沒有種壓得住場的氣勢。（Getty Images）

當然，曼聯今季防線備受傷兵問題困擾，也是不爭的事實，利辛度馬天尼斯、華拉尼、域陀連迪路夫、莊尼伊雲斯，甚至新秀甘巴拿（Willy Kambwala）等中堅悉數稱傷，左閘勞基梳爾與杜維爾馬拉西亞亦告倦勤，因此坦帥今場要以巴西防中卡斯米路串演中堅。

卡斯米路經驗豐富，路數不用懷疑，而且長傳準繩，今仗便曾以長傳造就拉舒福特半單刀埋門，可是後者竟告射斜；不過，他始終是客串性質，位置感難比正規中堅，譬如所失第一球，便是他未有緊盯艾利斯森斯；而且他速度不高，如果防線壓前的話，他回追對方前鋒的速度也不夠快，今場加時階段便曾被艾利斯森斯「硬生生」跑贏。

串演中堅的卡斯米路長傳準繩，卻難以掩蓋速度及位置感等問題。（Getty Images）

一座足總盃曾經救了費格遜，但到底一座足總盃又是否足以保住坦赫格來季的帥印？昨天跑完倫敦馬拉松才去看足總盃的新班主拉傑夫，恐怕也是費煞思量，大抵71歲的他會覺得，跑一場馬拉松，比起這個換帥的決定，來得還要容易。