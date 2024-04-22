港人台灣太魯閣攀山遇地震　親述50秒震撼時刻　冷靜應對全身而退

台灣花蓮在4月3日上午發生7.2級大地震，累計17人身亡，過千人受傷，出意外的包括不少在太魯閣行山的人士。香港攀山教練盧澤琛當日帶領4位隊友走北二段O型線，地震當時正攀爬高3451米的無明山，他們在一處崖壁上經歷接近1分鐘的強震，感受整個山體左右搖晃，目擊對面山頭泥石崩塌，山谷沙塵滾滾。

大地震後，盧澤琛運用繩索穩固隊友位置，待餘震稍歇後決定風險最低的撤退路線，花多兩日撤回登山口。盧澤琛認為未至於死裏逃生，但十分幸運，沒有遇到巨石落下，率整隊人有驚無險下山。雖然他攀山經驗豐富，又曾登頂珠穆朗瑪峰，但他同意今次地震都是人生其中一次最驚險的經歷。



攀山教練盧澤琛回港後接受訪問，談到在台灣帶隊攀山期間遇大地震。（顏銘輝攝）

4月3日早上接近8時，盧澤琛與4位隊友已經攀越了無明西峰，正在攀爬無明山。他們上到一個需要「人包分離」的峭壁，攀山者先空身爬上，再用繩把背囊拉上去。當所有人及背囊都上去後，盧澤琛就在峭壁頂收拾繩索。

盧澤琛今月初帶隊到台灣行山，途中在山上遇到大地震。（受訪者提供）

突然，地動山搖！

「一開始大家都質疑是否地震，因為相信香港人都不太常遇到地震這件事。突然地動山搖，頭幾秒都是有點質疑。震了幾秒後，都幾肯定是地震。」盧澤琛回港後接受訪問。

大地震後，整個山谷揚起一陣灰霧，沙塵滾滾。（受訪者提供）

「震了四五秒左右，對面的山頭已經開始崩塌和落石，山谷已經揚起了很濃的沙塵，變了一層好像灰色的霧。」畫面以外，盧澤琛還聽到石頭碰撞及樹幹破斷的聲音。他覺得強震持續了約50秒。

大地震時，盧澤琛一行人所處的位置險要，幸好多樹木，可以作為穩固點。（受訪者提供）

「當時第一刻想到，要如何處理？其實都是用一般常識，這樣地震會發生什麼事？第一，有機會自己跌下去；第二，上面有東西掉下來。」盧澤琛要求眾人穩住自己，扶住樹幹，蹲在地上，之後他利用攀山繩、攀山扣、扁帶、輔助繩等攀山裝備，以樹幹的固定點，繫穩住各隊友。

現場地勢險要，在大地震後，盧澤琛用繩索穩固所有隊員，確保不會有人掉下。（受訪者提供）

盧澤琛形容那時身處的位置是兩座高山之間的連接點，狹窄崎嶇，那是一堵十多米高的峭壁，兩旁是深谷，如果要選一個香港地方作類比，他覺得像黃龍坑的「黃龍三險」，攀爬上落都有一定難度。

確保暫時安全後，用電話上網，得知花蓮發生大地震。（受訪者提供）

大地震左右搖晃，很容易令人失去平衡倒地。他說：「我們是沒有空間跌低，如果抓不穩樹幹、失平衡跌低的話，不會跌落平地，而是直墮深谷，這是現場最大的風險。」幸好，那個位置樹木較多，地形較穩定，並非碎石區。

盧澤琛覺得十分幸運，他說：「如果行慢一點，仍在無明西峰，或者行快了一點，上到無明山的斷崖區，其實就非常危險。大家都很感恩山的安排，令我們可以在一個相對穩定及安全的地方（遇地震）。」

現場空間狹窄崎嶇。（受訪者提供）

由於這路線本身有落石風險，眾人早已戴住頭盔攀爬，但盧澤琛承認「當然如果石頭很大塊，基本上沒有用，聽天由命」。

大地震後，十秒八秒的餘震多次出現。盧澤琛續說：「隔了十多分鐘，我見餘震沒有之前那麼頻密，決定要離開。若按原定行程前行，繼續攀無明山及鬼門關山，這兩座山平時沒有地震都會落石，所以前行不是選項，決定回頭。」他衡量過後，選擇較低風險的退路。他利用繩索保護隊員逐個爬下峭壁，幸好那時沒有強烈的餘震。

盧澤琛利用繩索，保護隊友爬下峭壁，原路折返。（受訪者提供）

被問到當時有沒有害怕，他表示沒想太多，「作為領隊，只是專注去考慮怎樣應付。有個別（隊員）是很害怕及擔心，你要嘗試安撫他們，讓他們知道處理得到。我也不能表現得太緊張，怕會影響他們的信心」。

盧澤琛及隊友今次的行山路線是太魯閣內的北二段O型線，總共要走5日4夜，每晚在山野露營。地震當日，是他們行程的第三天。故此，他們都要行多兩日，才能回到登山口撤退。

盧澤琛慶幸撤退過程沒有強烈地震及大型落石。（受訪者提供）

在撤退的過程，他們不斷經歷餘震，走回過無名西峰。盧澤琛表示沿途會有碎石落下，最大的比手指頭大一點，「相信大家在新聞見到有些落石像一輛車那麼大，幸好沒有這類巨石塌下」。他續說：「經過一天的趕路、緊張刺激的情況，回到之前一晚過夜的營地，我們紮營睡了一晚，當晚睡覺都不停有餘震。」

盧澤琛回港後受訪，展示「救命」的攀山裝備。（顏銘輝攝）

在之後兩日，山徑離開了危險的山坡及落石區，但在離登山口5、6公里，盧澤琛發現行山徑裂成左右兩邊。他說：「見到地面裂開，我行頭一開始沒為意，踏在山徑靠山谷的那一邊，地面沉了一沉，我立即上去近山坡那邊行。我叫所有隊員不要自己開路，跟住前面的人行，避免踩上不穩定的地面。有些位置塌了山泥，幸好不是太嚴重，我們都可以越過。」

回程期間，有山徑因地震裂開了。（受訪者提供）

更幸運的是，登山口連接外界的道路損毀不太嚴重，四驅車應約而至，接送他們往民宿。直至回到台北，他們才能鬆口氣，並看到新聞片段，方知這場地震的災情如此嚴重。盧澤琛說：「原來我們遇到的只是小兒科，真的很幸運，一路撤回台北都順利，公路沒有受太大破壞，更加感恩。」

被問到今次是否死裏逃生，盧澤琛覺得未至於，「事發的地方是危險，但相對穩定，不是去到你身邊5米、10米有東西直接倒塌下來，未至於撿回性命」。他傾向用感恩及幸運形容今次的經歷。

部分歸路受山泥所阻。（受訪者提供）

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盧澤琛是香港著名的攀山教練，曾攀登北美最高峰迪納利山及世界最高峰珠穆朗瑪峰等，經驗豐富。他認為這次是攀山生涯其中一次最驚險的經歷，因為首次在山上遇到強烈地震。

「人在大自然面前絕對是很渺小。爬山的人常說，你要做最好的準備，作最壞的打算。」

「我們已經做了很多不同的準備工夫，包括資料搜集、裝備及體能上的準備，其實就是為了你在必要時應付一些突發的情況。我想這個是登山最有挑戰性的地方。」