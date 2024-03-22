發展局撰千字文回應行山人士　稱梯級比手作步道更防止水土流失

對於有行山人士反對土木工程拓展署（土拓署）利用環保木修建大嶼山環嶼遠足徑（環嶼徑）的梯級，發展局今（22日）晚在Facebook發表一篇長約1000字的回應。

文章稱，相比手作步道，梯級組件的設計更有效防止水土流失。發展局表示環保木的生產商將廠房移往內地，但仍在本地提供環保木的回收及修復服務。



土拓署在欣澳大山利用環境木修建環嶼徑的梯級，引起山友關注。郊遊徑石屎化關注小組認為當局修建遠足徑的方式並不切合行山人士所需，影響遠足體驗，並指出環保木為塑膠和木碎的複合物，會為野外帶來塑膠污染，所以發起《反對「塑膠化」環嶼徑聯署信》，提議當局以後改用手作步道的方式，以天然木材及石頭興建山徑。

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郊遊徑石屎化關注小組的兩位成員曾小強（右）及羅榮輝上周帶記者到欣澳大山的遠足徑實地視察。（顏銘輝攝）

發展局今晚透過Facebook發表一篇長約1000字的文章，回應行山人士對相關工程的憂慮，作進一步解說。

環保木主要從本地回收的塑料和木料（各佔約50%）加工製成，行山人士擔憂會造成郊外的塑膠污染。這篇發展局的文章稱，這些物料在戶外環境有高耐用性，相關的測試（包括路面抗滑性能、抗彎曲強度及抗紫外光加速老化）證明符合安全，亦具有阻燃性，在一般情況下不易燃燒；土拓署在工程前後已在相關山段不同地點抽取泥土樣本檢測，並沒有發現任何微膠粒。

由昂船凹上大山的行山徑，經改善後變成梯級，並加設扶手。（顏銘輝攝）

當局稱環保木的優點包括可以回收再造。這批環保木由恆木環保科技有限公司生產，但他們已將廠房遷至內地，令人擔心日後無機構回收。發展局的文章稱，根據環保塑木生產商提供的資料，該公司把廠房移回內地後仍會繼續在本地提供塑木回收及修復服務；政府日後進行山徑維修工程時，亦會留意市場狀況，物識合適的公司回收及修復塑木。

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在山徑入口仍擺放大量環保木。（顏銘輝攝）

郊遊徑石屎化關注小組表示，行山人士不喜歡行這類千遍一律的梯級山徑，影響遠足體驗。發展局的文章稱，修建工程採用的預製梯級組件能配合現場多變地形，非常適合維護較陡峭的遠足徑；梯級以自然木材顏色的環保塑木為外框，完成安裝後，再回填現場土壤，令遠足徑與自然環境相互融合。

郊遊徑石屎化關注小組建議當局參考漁護署在郊野公園的做法，利用手作步道的方式，以天然物料修建山徑。發展局的文章稱，經修建的兩段山徑位處陡峭及土壤鬆散路段，相比手作步道，梯級組件的設計更能有效防止水土流失。

梯級以環保木為外框，再回填現場的泥土。梯級剛建成不久，暫未見水土流失。（顏銘輝攝）

很多山友擔心，過雨季的沖刷後，梯級中的泥土會被沖走，只餘木框，令山徑變得更難行。發展局的文章稱，組件間環環相扣，提升梯級的整體耐用性，而且梯級底座配置疏水布，防止回填的土壤流失。文章續指出，山徑坡頂亦設置以環保塑木框架構成的截水溝，緩減山徑受水流侵蝕的影響；土拓署在工程完成後一直有跟進和觀察山徑情況，早前已完成改善工程的大澳虎山段遠足徑去年經歷連場暴雨後仍保持良好狀況。

每條扶手柱下有混凝土地基。（顏銘輝攝）

有行山人士認為，這段山徑的扶手過多。發展局的文章稱，那是基於安全的考慮，「大家都知道，香港的遠足徑廣受市民和遊客歡迎，甚至一家大小前來遊覽，為保障行山人士的安全，確實有需要在山勢陡峭及泥土鬆散的路段加建扶手，讓大家能安心欣賞大嶼山的大自然景致」。