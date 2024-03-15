盤點Vibram MegaGrip鞋底行山鞋　濕滑路面防跣抓地口碑之選

春天潮濕多雨，行山徑濕滑，很多行山人士都想找一對濕地防跣、抗滑抓地性能強的行山鞋。Vibram MegaGrip鞋底物料在香港山界享負盛名，以乾、濕地抓地力強見稱，但哪些品牌及型號的行山鞋會用上MegaGrip鞋底物料？

記者翻查各品牌網站，列出十多對使用Vibram MegaGrip鞋底物料的熱賣鞋款，Altra、Hoka及Topo的山鞋幾喜歡MegaGrip大底，多個型號都有用，既有高筒行山鞋，也有低筒越野跑鞋。此外，Nnormal、Nike、New Balance、Merrell等亦提供採用MegaGrip鞋底物料的山鞋，也值得大家留意。



記者穿過多款採用Vibram MegaGrip鞋底物料的行山鞋，抓地力有保證。（資料圖片/顏銘輝攝）

世上沒有絕對防跣的行山鞋，但如何找一對在濕石濕泥也有一定防跣抗滑力的行山鞋，相信是山友之間不時談論的話題。

山鞋的鞋底抓地力主要取決於兩大因素，一是坑紋設計，二是鞋底物料。

坑紋的疏密深淺，決定山鞋在凹凸路面上的抓地力，增加鞋底與路面的接觸面積。鞋釘的方向亦有助上山或落山的抓地力，例如「︿」形常見於鞋頭，用來上斜咬地，而「﹀」形鞋釘較多出現於腳跟，用來落斜抓地。

行山人士都希望找到一對抓地力強的行山鞋，在崎嶇的乾濕路面皆有一定抗滑力。（資料圖片/顏銘輝攝）

鞋底物料就決定鞋底與路面之間的黏度，即是有幾啜地。對於鞋底坑紋，大家可以鞋店看得一清二楚，但鞋底物料就難以單憑雙眼去看出是否啜地。記者以前去買鞋，曾有店員表示腳踏地上時鞋底傳出「吱吱聲」正是啜地效果，但如今回看，我認為啜地程度與「吱吱聲」無關。

訪問過一位鞋匠，他表示山友會託他將鞋底換成Vibram MegaGrip。（顏銘輝攝/資料圖片）

鞋底物料有無數種，有的乾地無敵但一遇濕石即變溜冰鞋，有的卻能在乾、濕地皆提供一定抓地力，當中以Vibram MegaGrip最享負盛名。Vibram是意大利著名鞋廠，以製造不同功能的鞋底而聞，擁有「黃金大底」的外號。MegaGrip則是Vibram研發的其中一種高性能橡膠化合物，在乾燥和潮濕的路面上提供優秀的抓地力，適用於多種戶外活動。記者訪問過一位專門維修跑鞋的鞋匠，有的山友會專程找他換鞋底，將跑鞋換上MegaGrip底。

採用MegaGrip鞋底的Scott Kinabalu Enduro曾經在香港很受歡迎，但已經絕版。（網上圖片）

記者近年穿過多款山鞋，第一對MegaGrip山鞋是「無敵腳」Scott Kinabalu Enduro，之後還穿過幾對MegaGrip的鞋，品牌包括Aku、Topo、New Balance及Hoka，不得不承認MegaGrip底普遍抓地力理想，尤其是在濕石面也有不俗表現。

從2019及2021年的兩份消委會測試報告顯示，採用MegaGrip底的鞋款在濕地防滑亦在中上水平，排名前列。故此，若要記者簡單推介買山鞋的心得，那就選購MegaGrip的鞋。

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部分Hoka山鞋都有用上MegaGrip鞋底。（資料圖片/顏銘輝攝）

市面上，多個品牌有採用MegaGrip。Altra、Hoka及Topo都是MegaGrip的支持者，Altra兩款主流越野跑鞋Olympus 5及Timp 5都有用上MegaGrip；Hoka方面，熱賣款式Speedgoat 5也是用MegaGrip，另外設有中筒款式的Kaha 2也是用MegaGrip鞋底物料。

Topo更稱得上為MegaGrip的忠實支持者，大部分鞋款都有用，包括Traverse、Terraventure 4及MTN Racer 3。記者去年訪問Topo創辦人兼行政總裁Tony Post，他很欣賞MegaGrip物料，尤其在潮濕環境下抗滑性能佳。

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Topo多款山鞋均使用MegaGrip鞋底。（顏銘輝攝）

作為全球最大跑鞋品牌，Nike新推出的越野跑系列Ultrafly引入MegaGrip鞋底物料。若果喜歡舒適厚底，在Hoka以外，New Balance Fresh Foam X Hierro v7也用上MegaGrip大底。此外，La Sportiva TX 5 Low、Nnormal Tomir、Norda 001及Merrell Agility Peak 5也採用MegaGrip物料。雖然同樣用MegaGrip物料，但每款鞋的抓地力都有會差異，因為每款的鞋底坑紋都有不同。

解讀消委會報告 Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者

Vibram的鞋底有很多種，看清楚及問清楚是否屬於MegaGrip。（顏銘輝攝/資料圖片）

當然，MegaGrip並非無敵，也不一定是最佳，某些品牌的鞋底在濕地防滑也不遜於MegaGrip，例如Adidas Terrex系列的山鞋抓地力也很強，澗王之王的鞋底更加是為行澗而設，Columbia近期的KONOS防水抓地行山鞋在濕石面也有令人滿意的發揮。不過，MegaGrip勝在產品廣泛，多品牌採用。

選購時可以詢問店員，或者留意鞋底有沒有標明MegaGrip的字眼。

大家買行山鞋時要注意，Vibram鞋底並不等於MegaGrip！有些行山鞋會標明使用Vibram鞋底，但Vibram其實有很多款功能不同的鞋底。如果行山鞋的介紹中沒有提到MegaGrip的話，可能選用的是Vibram的其他款式鞋底，那些款式的抗滑能力跟MegaGrip不同。

Vibram Megagrip鞋底甚有名氣，有些人會特地為自己的行山鞋換上該款鞋底。（顏銘輝攝/資料圖片）

以下為市面常見採用Vibram MegaGrip鞋底物料的山鞋：

Altra Olympus 5（參考售價：$1,400）

Altra Timp 5（參考售價：$1,298）

Hoka Speedgoat 5（參考售價：$549-$1,049）

Hoka Kaha 2（參考售價：$1,539）

Topo Traverse（參考售價：$1,248）

Topo Terraventure 4（參考售價：$1,123）

La Sportiva TX 5 Low（參考售價：$1,590）

Nnormal Tomir（參考售價：$1,200）

Norda 001（參考售價：$2,150）

Nike Ultrafly（參考售價：$1,399）

Merrell Agility Peak 5（參考售價：$899）

New Balance Fresh Foam X Hierro v7（參考售價：$989）

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