第九屆港運會｜國家隊香港隊獎牌精英燃點聖火　港運會正式揭幕

第九屆全港運動會（港運會）開幕禮於過去周日（21日）在香港體育館舉行，由政務司司長陳國基主禮，超過四千六百名來自全港十八區的健兒，將在八個項目爭逐殊榮。

開幕禮上，專程到場擔任嘉賓的前國家隊奧運金牌丁寧及王懿律，聯同東京奧運乒乓球女團銅牌蘇慧音及杭州亞運武術男子太極拳太極劍銀牌許得恩，攜手燃點聖火，為未來兩個月連場賽事揭開序幕。



港運會在4月21日開幕後，未來兩個月將會上演多場比賽，超過四千六百名運動員一起爭奪殊榮，八個比賽項目分別是田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球和排球；當中四項設有殘疾人士比賽，包括輪椅三人籃球、硬地滾球、智障人士游泳及乒乓球。另外還有四項「城市運動」成為示範項目，包括女子五人足球、霹靂舞、滑板及運動攀登。

第九屆港運會開幕禮。

開幕禮在過去周日（21日）假香港體育館舉行，由政務司司長陳國基擔任主禮嘉賓，並宣布今屆港運會正式開幕。其他出席嘉賓包括立法會議員馬逢國及鄭泳舜、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆、康樂及文化事務署署長劉明光、體育專員黃德森、第九屆港運會籌備委員會主席容樹恒教授、籌備委員會策劃顧問湯偉倫及葉永成。

署理文化體育及旅遊局局長劉震致辭時表示：「體育承載國家強盛、民族振興的夢想。習近平主席強調體育是提高人民健康水平的重要手段，也是實現中國夢的重要內容。兩年一度的港運會是一項屬於全香港市民的體育盛事。這不單是香港運動員展現實力的好機會，亦是推動「全民運動」的絕佳平台。」

第九屆港運會開幕禮，由政務司司長陳國基擔任主禮嘉賓。

第九屆港運會開幕禮，署理文化體育及旅遊局局長劉震致辭。

政務司司長陳國基宣布第九屆港運會開幕。

開幕禮正式開始前，先有連串前奏節目。作為今屆港運會其中一個示範項目，中國香港體育舞蹈總會派出六名舞者進行霹靂舞表演，舞者們連串空翻和頭轉地的高難度動作，配合節拍強勁的音樂，正好為開幕禮「暖場」。緊接登場是四支早前在十八區啦啦隊大賽得獎的隊伍，包括觀塘、西貢、元朗及離島，以充滿活力的表演展現地區特色。及後是杭州亞運男子太極拳太極劍銀牌得主許得恩，以及世界大學生運動會女子槍術銅牌得主沈曉榆，聯同青少年運動員表演武術，當中許得恩再次演繹杭州亞運得獎套路的太極拳，以《給愛麗絲》作為配樂，揉合中西文化，充份展現亞運獎牌的實力。

第九屆港運會開幕禮，中國香港體適能總會表演「港運會活力操」。

第九屆港運會開幕禮，早前在十八區啦啦隊比賽得獎的隊伍表演。

市民進場觀賞第九屆港運會開幕禮。

第九屆港運會開幕禮紀念品。

第九屆港運會開幕禮，運動員代表宣誓。

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暖場節目後，十八區運動員代表進場，港運會開幕禮正式開始。焦點環節包括港將蘇慧音帶同東京奧運銅牌亮相，原來她是第四屆港運會女雙金牌得主，她與乒乓球教練爸爸蘇俊華的一段父女情，由藝員陳展鵬及歌手潘靜文以音樂劇形式展現，蘇慧音看得眼有淚光。她說：「兩人演得十分真實，很多場景似層相識。我記得當屆港運會我是代表九龍城出戰，比賽之前會跟爸爸商討策略；港運會是唯一一個能夠代表自己地區出戰的比賽，一班朋友一起訓練、一起爭奪殊榮，十分有趣。」

第九屆港運會開幕禮，蘇慧音由港運會冠軍蛻變成奧運銅牌的故事，成為音樂劇題材。

第九屆港運會開幕禮，蘇慧音帶同東京奧運銅牌現身。

適逢今年是著名武俠小說作家金庸誕辰一百周年紀念，「也文也武」也是開幕禮上其中一個極具特色的表演，香港武術隊獎牌運動員許得恩及沈曉榆在「也文也武」憑一身武藝演活《射雕英雄傳》的黃蓉和《笑傲江湖》的令狐沖，以劍術和刀術呈現金庸筆下的武術世界。

第九屆港運會開幕禮，許得恩在「也文也武」表演。

第九屆港運會開幕禮，沈曉榆在「也文也武」表演。

除了蘇慧音和許得恩，五名精英運動員包括空手道前港將李嘉維、羽毛球前港將曾穎昭、體操的黃曉盈、劍擊的連翊希和網球的胡可澄，組成樂隊獻唱《Rewrite The Stars》，盡顯運動員多才多藝一面。

第九屆港運會開幕禮，運動員代表獻唱。

第九屆港運會開幕禮，滑板作為示範項目，是其中一項表演環節。

第九屆港運會開幕禮，霹靂舞作為示範項目，是其中一項表演環節。

第九屆港運會開幕禮，夜光龍表演。

第九屆港運會開幕禮，拉丁舞表演。

開幕禮高潮當然是燃點聖火環節。大會今屆邀請了國家隊獎牌運動員丁寧及王懿律擔任嘉賓，兩人聯同蘇慧音及許得恩一起手持火炬進場，參與燃點聖火儀式，寓意未來兩個月的連場賽事，將正式拉開帷幕。

第九屆港運會開幕禮，丁寧、王懿律、許得恩和蘇慧音燃點聖火。

第九屆港運會開幕禮，丁寧、王懿律、許得恩和蘇慧音燃點聖火。

第九屆港運會開幕禮。

康文署積極透過港運會推動社區凝聚及全民運動，即使未能代表自己社區出戰的市民，也能免費入場觀賞賽事，為運動員打氣。此外，大會亦設「活力動感攝影比賽」，市民可透過鏡頭記錄港運會精彩時刻，有機會贏取豐富獎品；另外還有「我最支持的體育社區」投票和「第九屆全港運動會總冠軍」競猜，市民可登入港運會專頁瀏覽各項詳情（https://www.hongkonggames.hk/hkg2024/tc.html）。

第九屆港運會開幕禮。

關於全港運動會（港運會）：

為進一步推廣社區「普及體育」的文化，體育委員會自2007年起每兩年舉辦一屆港運會。港運會是一個以十八區為參賽單位的全港性大型綜合運動會，舉辦目的是在社區層面提供更多體育參與、交流和合作的機會，鼓勵市民積極參與體育運動，從而提升地區體育水平，增加市民對居住地區的歸屬感；同時促進十八區之間的溝通和友誼，加強社區的凝聚力。

第九屆港運會由體育委員會主辦，並由其轄下的社區體育事務委員會負責統籌，協辦單位包括民政事務總署、康樂及文化事務署、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、中國香港田徑總會、中國香港羽毛球總會、中國香港籃球總會、中國香港足球總會、中國香港游泳總會、中國香港乒乓總會、中國香港網球總會、中國香港排球總會、中國香港體育舞蹈總會、中國香港攀山及攀登總會、中國香港滾軸運動及滑板總會、中國香港智障人士體育協會及中國香港傷殘人士體育協會。

第九屆港運會的區際體育比賽定於2024年4月21日至6月9日期間舉行，共設有八個比賽項目，包括田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球。今屆港運會除了繼續舉辦女子五人足球示範項目外，亦新增霹靂舞、滑板及運動攀登三項深受青少年歡迎的「城市運動」作為示範項目。殘疾人士體育比賽設有四個比賽項目，包括輪椅三人籃球、硬地滾球、智障人士游泳及乒乓球比賽。