英超｜曼聯新舊隊長挺身而出反勝錫菲聯　坦赫格：失球不可接受

近況飄忽的曼聯，周三（24日）深夜主場鬥榜尾的錫菲聯，更加兩度落後，幸好新﹑舊隊長挺身而出，哈利馬古尼頭槌建功及博得12碼，般奴費南迪斯兩射一傳，帶領球隊反勝錫菲聯4：2。



曼聯足總盃狼狽晉級 坦赫格反擊傳媒：我不尷尬，尷尬的是你們

英格蘭足總盃四強，曼聯領先3球下差點斷送大好形勢，被英冠的高雲地利連追3球，最終互射12碼驚險過關，坦赫格直言對如此晉級不感尷尬。

曼聯因為奧拿拿的犯錯而先失守。（Getty Images）

尷尬一幕差點在奧脫福重演，曼聯面對敬陪末席的錫菲聯，門將奧拿拿禁區內誤傳，對方的積頓保利截去皮球再射入網，哈利馬古尼其後接應加拿祖傳中，頭槌「薄批」遠柱入網，追成1：1，錫菲聯的貝尼頓迪亞斯（Ben Brereton Diaz）換邊後再下一城。曼聯再度落後，前隊長哈利馬古尼再有貢獻，開出角球爭位時，被對手在禁區內拉跌，博得12碼，現任隊長般奴費南迪斯操刀中鵠，61分鐘再度追成平手。

哈利馬古尼連續兩場有進賬。（Getty Images）

直至末段，般奴禁區外左腳轟出世界波，遠射直飛入網，曼聯81分鐘首度取得領先，加上其後助攻凱倫近門建功，曼聯4分鐘連入兩球，紅魔鬼奠定4：2的勝局，貢獻兩射一傳的般奴當然是贏波功臣。

身陷困境時，曼聯的新﹑舊隊長齊齊挺身而出，兩人同獲《曼徹斯特晚報》評為今仗最高得分的球員，同得8分。

般奴費南迪斯二射一傳，其中一球更是世界波。（Getty Images）

「般奴展示了領袖的氣質，他從頭至尾不斷鼓勵隊友，他的狀態同樣十分好，他創造不少機會，我對他的發揮十分滿意。」曼聯主帥坦赫格賽後對般奴讚不絕口，但坦帥對球隊的表現仍有挑剔。「兩個失球同樣來自失誤，集中力及紀律性的問題，這是不可接受的，我們不可以不斷為自惹麻煩，要贏得冠軍，這種失誤必須要改善。」