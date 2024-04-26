U23亞洲盃｜申台龍領印尼倒戈淘汰韓國　上任4年排名躍升超越港足

年初亞洲盃，韓國隊4強出局，同時爆出孫興慜與李剛仁兩大球星不和，領軍一直交不出好表現、態度散漫的主帥奇連士文被炒。風波之中，有不少韓國出產的主帥都在國外交出好表現，除了越南的朴恆緒，另一位就是曾經帶領韓國隊的申台龍。

申台龍2019年接下印尼國家隊帥印，着手培養年輕球員，近年「收成期」連番創下高峰：打入U20亞洲盃決賽周、在成年層級的亞洲盃決賽周打入16強，周五凌晨（26日）再領印尼在U23亞洲盃8強「倒戈」淘汰韓國，闖入4強；如今距離巴黎奧運僅一步之遙。



今屆U23亞洲盃，韓國在小組賽三場全勝、一球未失，當中包括擊敗日本隊，因此在8強遇上小組次名出線的印尼，「小太極虎」自然獲看高一線。不過真正交手時韓國未能搶得優勢，15分鐘已遭Rafael Struick破門，雖在45分鐘憑對手烏龍球追和，但上半場補時又失一球落後1：2。

韓國國家隊梯隊近年在世青盃、亞運等梯隊賽事屢有佳績，但在U23亞洲盃終爆冷出局。（AFC）

換邊後韓國戰況沒有好轉，70分鐘又有主力射手李泳俊領紅被逐，到84分鐘才由鄭相彬追和，最終兩軍以2：2完成法定時間，而加時也互無紀錄，要以十二碼定勝負，最終印尼11：10射贏，昂然進軍4強，若再贏一場，除了能打入決賽，更能鎖定今年7月出戰巴黎奧運的資格；即使4強落敗，仍能在季軍戰爭取奧運資格。

印尼打入U23亞洲盃4強，絕非靠運氣。（AFC）

印尼足壇近年經歷不少動盪，尤其2015年被指政府干預足球聯賽，遭國際足協暫停會籍至2016年；2018年印尼聯賽發生年輕球迷遭對手球迷殘殺、2022年更出現球場暴動，最終警方驅散時使用催淚煙引起混亂，導致125死的悲劇。2023年印尼原定主辦U20世界盃，惟因國家立場支持巴勒斯坦、國內政客表態反對以色列到訪參賽，最終印尼遭褫奪主辦權，印尼U20也因而失去參賽資格。

印尼足球擁有極為熱情的球迷。（AFC）

印尼在2017至19年間曾聘用過不少外籍教練，包括西班牙籍的Luis Milla、蘇格蘭的Simon McMenemy，但戰績都沒有太大起色。

當時韓國前國腳申台龍出任韓國國家隊主帥，領軍出戰2018俄羅斯世界盃，雖然最終擊敗德國，但小組出局仍然惹來極大批評，甚至大軍回韓後在機場遭掟雞蛋，最終申台龍離任，並在2019年獲邀接掌印尼國家隊帥印。當時印尼水深火熱，申台龍也接下這支火棒，U20、U23到成年隊，都由他負責。

申台龍曾領韓國出戰世界盃，承受龐大壓力。（Getty Images）

申台龍上任至今近4年半，雖然初時並不順利，但至今創下不少佳績：世界排名由他接手時的173、恆常地低於香港，升至現在的134，早已超越港足；在2022年6月領印尼相隔16年再打入亞洲盃決賽周，最終更以整個賽事最年輕（平均23.81歲）的陣容，創下16強的歷史佳績，過程中更在小組賽1：0擊敗越南，是7年來首次在宿敵身上獲勝。

另外，申台龍領U23和U20梯隊別打入該年齡層的亞洲盃決賽周，成為首位領三個年齡梯隊都晉身亞洲盃決賽周的主帥。

在U23亞洲盃打入4強，全軍都將申台龍拋起。（AFC）

當中，印尼U23僅是首次進入決賽周，卻先以小組次名出線、8強更淘汰勁旅韓國，打入4強，巴黎奧運資格已在咫尺之遙。申台龍向亞洲足協官方指出，關鍵是一班與他奮戰多年的年輕球員，「他們與我合作已經4年了，我很了解他們，而我唯一需要給予他們的，就是推動力，若我做到，那毫無疑問我們會獲得佳績。我只叫他們信任我、跟隨我，那我們就能一起打入決賽，大概是我為球員帶來自信，才能走得這麼遠吧。」

53歲的申台龍曾經代表過、也執教過韓國國家隊，了解高水平、高壓力、傳統體制的模樣，但在限制較大、同時潛力處處的印尼，他似乎更享受，道：「印尼足球正在掘起，現在正在發展中，我有信心無論我們的對手是誰，都能有一番競爭。」