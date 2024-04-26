F1｜紅牛幕後靈魂盛傳出走　車隊發聲明闢謠：不覺得他離隊他投

F1（一級方程式）紅牛車隊領隊漢拿（Christian Horner）早前捲入性醜聞風波，隨着開季後事件漸漸丟淡。惟各大賽車媒體透露，建立紅牛王朝的功臣之一﹑「天才設計師」紐維（Adrian Newey），因為漢拿的醜聞而決定離開車隊。



紅牛領隊漢拿。（Getty Images）

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今季F1開季前，紅牛車隊領隊漢拿突爆醜聞，被指他向女性員工傳不雅照，更有匿名電郵揭露漢拿與該名女員工的對話及圖片。雖然紅牛母公司沒有就事件進行獨行調查，但外媒指紅牛隊內分成兩派，紅牛已故創辦人馬特希茨之子馬克（Mark Mateschitz）和泰國班主許書恩（Chalerm Yoovidhya）各持不同意見。馬特希茨希望踢走漢拿，惟許書恩卻力撐漢拿。

當漢拿的醜聞曝光後，韋斯達賓父親指漢拿留隊對紅牛有一定影響，更表示對方是「計時炸彈」，有報道指韋斯達賓父子﹑顧問馬高（Helmut Marko）及紐維（Adrian Newey）皆希望漢拿離隊。

漢拿與紐維在紅牛合作多年。（Getty Images）

根據《BBC》﹑《Motorsport.com》等傳媒了解，掌管技術部門﹑「天才設計師」紐維通知紅牛有意離隊。這名65歲的英國設計師去年與紅牛續約，至少至2025年，盛傳不少車隊已向紐維招手，當中法拉利亦是其中之一，更有傳阿士頓馬田（Aston Martin）在沙特站周末向紐維開出高價的邀約。

紅牛車隊表示，紐維與車隊至少有兩年合約，並強調「不覺得他（紐維）會加盟其他車隊」。

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外媒指紐維有意離開紅牛，並收到不少邀約。（Getty Images）

紐維自2005年加盟紅牛車隊，效力近20年，不論是華迪爾當年的四連冠，還是韋斯達賓近年的兩連霸，戰車設計同樣出自紐維手筆。此外，紐維曾經在威廉士及麥拿侖車隊取得成功。

一旦紐維離隊的消息屬實，有可能是紅牛分裂的第一步，當中韋斯達賓都機會離隊。這名應屆世界冠軍在早前中國站被問及漢拿事件，「韋少」強調與車隊有長約，隊中的合作環境良好。不過，若果顧問馬高同樣離開紅牛的話，有可能以自由身離隊。

韋斯達賓被問及漢拿一事時，他直言與紅牛有長約，雙方合作愉快。（Getty Images）