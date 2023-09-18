杭州亞運．直擊︱香港男排練習遇小阻滯　蕭昌鴻最後一舞：很感觸

杭州亞運於今月23日正式開幕，但部份團隊項目如排球、足球、板球、乒乓球等都會於開幕禮前率先展開。根據最新賽程，周二（19日）將有港隊首度亮相今屆賽事，分別是女子板球與男子排球隊。

當中香港男排周二會在分組賽迎戰泰國，球隊今（18日）作抵埗後第一課訓練，雖然練習稍有延誤，但隊長蕭昌鴻依然十分感觸，因為每一個動作、每一次體驗，都大有可能是他的最後一次。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



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香港男排周日（17日）下午已飛抵杭州，但待至黃昏才到達運動員村，終取消了原定於晚上的練習，只作簡單健身及拉筋，至今早才於距離杭州市中心約1小時車程的德清體育中心展開當地首課練習。

香港男排塞爾維亞籍主教練Dragan Mihailovic。（袁志浩攝）

港隊訓練延誤15分鐘 有球員受傷

港隊獲安排在兩支同組對手之前練習（港隊為早上9時，泰國及卡塔爾分別是10時半及中午12時），卻在出發前遇阻滯，職球員因溝通問題錯過接駁車，結果遲了15分鐘才開始訓練。主教練Dragan Mihailovic表示：「這裏離運動員村很遠，大概6時就要叫球員起床，但我們只能接受安排。」

然而他認為練習沒有受影響，因為球隊今日以了解場地、燈光等為主——有球員更會作勢瞓在地上救波、嘗試適應地板；全程也沒有正規分隊賽，僅得各種進攻與防守的練習。

港隊球員熱身時作勢瞓在地上救波、嘗試適應地板。（袁志浩攝）

港隊首場對泰國其實於另一場地——臨平體育中心上演，次仗鬥卡塔爾才移師德清，但兩個場地的設施對港隊來說，一樣罕有。隊長蕭昌鴻說：「在香港，除非在紅館打，否則很難有這樣空曠及高樓底的場地，所以我們要適應，但球員有國際賽經驗，不會需要太多時間。」有港隊成員在練習中受傷，事後在腳踝上敷冰，並由隊友攙扶離開，惟主教練稱問題不大。

港隊成員在練習中受傷。（袁志浩攝）

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隊長蕭昌鴻亞運最後一舞：想在最熟悉的地方完結

年屆30歲的蕭昌鴻事前已明言，今屆是自己最後一次參與亞運，對比起出發前平靜的心境，他到埗後明顯對一切更期待，「很感觸，一分一秒過去，機會愈來愈少，像做什麼都是最後一次......」

上屆亞運後蕭昌鴻辭去懲教人員的工作，決心自立門戶辦排球學院，卻無奈遇上疫情。他曾經懷疑自己，應不應該繼續走排球這條路，「狀態隨年紀大下跌，疫情間沒有比賽、練習，什麼前景也不清楚，消磨了心力。」

蕭昌鴻（左）已第三度出戰亞運。（袁志浩攝）

直至今年年初，他也從沒想過會打亞運，因為要付出的心機實在太多，令他難以兼顧事業，「可是原來我對自己還是有要求的；原來肯努力，我仍是可以的。既然機會來到，不可能不爭取，我想用自己的經驗影響隊友。」

即使是簡單的一課練習，場內都不停傳來蕭昌鴻的提場聲，他也會跟隊友擊掌，帶領球員叫口號振奮士氣。「我已決定不顧一切，工作都大多都交給同事了，因為亞運是港隊能參加最大型的運動會，除了最受注目，也是我最熟悉的地方，能夠在這裏跟代表隊生涯告別，會十分圓滿。」

蕭昌鴻不時鼓勵隊友。（袁志浩攝）

蕭昌鴻的最後一舞，會隨着對泰國的分組賽展開，比起最終結果，他更在意全隊是否發揮到最好、不留遺憾。「跟泰國在早前的亞洲挑戰盃交手，我們首局是贏25：15，證明只要我們打得好，雙方實力是接近的。只是我們仍要加強穩定性，希望能讓對方感覺到香港隊絕不易應付，爭取勝利。」

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