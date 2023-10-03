杭州亞運｜阿富汗女排肩負希冀與夢想　單局吞25蛋仍有堅持理由

杭州亞運，阿富汗女子排球隊在D組3戰全敗，其中對日本更加試過單局捧蛋輸0：25。對於這班阿富汗女孩，勝負是其次，能夠參賽已是難能可貴的成就。阿富汗女子排球隊成員希望可以激勵國內的女性，鼓勵她們堅持追夢。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



面對港隊的扣殺，阿富汗球員奮力抵擋。（趙子晉攝）

自塔利班在2021年重新掌權，阿富汗就禁止女子體育。阿富汗的亞運代表團本應沒有女運動員，但在海外體育機構的幫助下，十多位已移居外地的阿富汗女運動員獲得機會參賽，她們的參賽項目包括田徑、排球及公路單車。在今屆的阿富汗女子運動員中，絕大部分是排球隊成員。

阿富汗女排隊球員戴住頭巾、手袖及leggings出戰。（趙子晉攝）

在D組的3場比賽，阿富汗先以4：25、5：25、3：25不敵哈薩克。之後面對亞洲勁旅日本，她們輸得更慘烈，首局先輸2：25，之後一局更「吞蛋」輸0：25，最後輸多局5：25。對日本這一場，阿富汗3局比數合共只拿7分，打了43分鐘就落敗。不過，現場觀眾很支持阿富汗隊，當她們對日本取得第一分時，全場歡呼雷動。

面對港隊，阿富汗也打得狼狽，人仰馬翻。（趙子晉攝）

阿富汗最後一場分組賽對港隊，以2：25、7：25及3：25直落3局落敗。據現場記者透露，阿富汗有時一傳都不知傳到什麼地方，又會無默契地爭波打，跳也跳得不高，但她們飛身救波次數很多。

阿富汗女排隊在分組賽接連被大炒。（趙子晉攝）

在0：3負日本賽後，阿富汗隊的卡迪（Mursal Khedri）接受《法新社》訪問，她表示為國內女性而戰，說：「我認為這是對阿富汗女性的一大希冀，她們沒有放棄夢想，一定要追夢。」

雖然實力差一截，但阿富汗女排希望給予國內女性希望，鼓勵她們繼續追夢。（趙子晉攝）

不是每一位阿富汗女運動員願意接受訪問，有人會擔心會被塔利班報復，對付她們仍在國內生活的親友。《路透社》報道，現定居澳洲的阿富汗短跑女代表尤蘇菲（Kimia Yousofi）婉拒受訪，她今屆出戰100米及200米，皆於初賽止步。

阿富汗女子排球隊。（路透社）

卡迪說：「阿富汗的女性很難才參加到今屆亞運，因為我們面對的困境，所有人都知阿富汗現在是怎樣的境況。」

塔利班在2021年8月再度接管阿富汗政權後，實施了很多針對女性就業、教育及活動的規限，被指女權持續倒退，例如不准她們接受高級教育，也不准她們擔任很多政府裏的職位。

阿富汗女排隊在分組賽全敗。（趙子晉攝）

儘管一場又一場大比數落敗，但卡迪認為這是球隊一次很好的經驗，「這是我們第一次參加亞運。我覺得我們非常緊張，但我們會盡全力的。」她們在D組3戰全敗，接下來會打排名賽對蒙古。