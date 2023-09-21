杭州亞運．直擊｜港隊男排鬥卡塔爾取得一局　蕭昌鴻告別戰不留憾

看台上不時傳來半鹹淡的廣東話，「唔好放棄」、「香港加油」，香港男子排球隊即使落後卡塔爾局數0：2，也真的沒有放棄。第三局，他們兩次挑戰成功，比分由20：20變成21：19，更掀起全場高潮。

這班香港男將，首次於去屆亞運殿軍卡塔爾身上取得一局，雖然最終以1：3落敗，位列小組第3，在新賽制下不用再打排名賽，杭州亞運之旅正式畫上句號，但對於隊長蕭昌鴻而言，能以一場熱血的賽事告別十多年的港隊生涯，賽後的男兒淚總算沒有白流。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



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蕭昌鴻早已明言，今屆是最後一屆亞運。他知道，港隊昨日以0：3不敵泰國，今日再輸卡塔爾的話，根據最新賽制，將不用像往屆般打名次賽，全部位列第17，這意味着今日一戰可能是告別之作。

港隊曾在上屆亞運分組賽與卡塔爾交手，當時直落3局落敗。卡塔爾男排實力提升不少，今年亞洲錦標更賽勇奪季軍。不過港隊今仗表現不落下風，首局雖然曾被拉開差距，但其後積極反撲，一度追至1分落後，惟未能追成平手，以21：25先輸一局。

蕭昌鴻感激隊友締造完美的告別戰。（趙子晉攝）

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港隊次局開局一般，連失3分後即叫暫停，其後分差愈拉愈遠，曾經落後至雙位數，港隊在次局以13：25落敗。

瀕臨輸波邊緣，看台不時傳來「唔好放棄」，部分球迷更以「半鹹淡」的廣東話高呼「香港加油」。第三局港隊與卡塔爾拉成均勢，唯一不同的是，港隊在今局追平，末段兩次挑戰成為今局的關鍵，卡塔爾的擊球由入界變出界，其後另一次視像裁判發現卡塔爾有球員觸網，港隊由原本的20：20變成21：19的領先，現場氣氛更熾熱，港隊不負眾望，力保優勢，並以25：22扳回一城。

即使港隊一度兩局落後，但他們依然保持士氣。（趙子晉攝）

港隊第四局一直落後，每次追近比分後，卡塔爾隨即再拉開，最終港隊以21：25再輸一局，以局數1：3不敵卡塔爾，分組賽兩戰皆北，無緣晉級。換言之，港隊男排已經完成杭州亞運所有賽事。

當螢幕顯示對方球員觸網一刻，港隊球員反應激動。（趙子晉攝）

縱然萬千個不捨，仍要說再見，蕭昌鴻完場後突然以球衣拭淚，隊友紛紛上前安慰，接受傳媒訪問談及多年港隊生涯，「蕭將軍」不禁哽咽。

「見到另一個隊友眼濕濕，我都忍不住了，十三、四年的港隊生涯彷彿一下子就完了，我依然十分享受在球場的每一刻、每一秒、每一球，無論贏輸也好，都是一個十分美好的回憶。以往總覺得有下次機會，所以感覺不大，但今次真是最後一場了，我會好好珍惜，更何況可以對上卡塔爾這種勁旅，對港隊是難得的機會。」

香港男子排球隊。（趙子晉攝）

縱然告別戰落敗收場，但對蕭昌鴻的港隊生涯是圓滿的結局，這名港隊隊長特別鳴謝一班一同拚搏的隊友：「港隊從未試過在卡塔爾身上取得一局，今仗做到了，比分亦十分緊湊，今仗體現了我們的永不放棄精神，所以是一場很好的告別戰。要感謝今仗在場上一同拚搏的隊友，他們成就我港隊生涯的完美句號。」

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蕭昌鴻賽後談及港隊的最後一仗，都不禁眼泛淚光。（趙子晉攝）

蕭昌鴻賽後不禁掉淚。（趙子晉攝）

縱然告別戰落敗收場，但對蕭昌鴻的港隊生涯是圓滿的結局，這名港隊隊長特別鳴謝一班一同拚搏的隊友，「港隊從未試過在卡塔爾身上取得一局，今仗做到了，比分亦十分緊湊，今仗體現了我們的永不放棄精神，所以是一場很好的告別戰。要感謝今仗在場上一同拚搏的隊友，他們成就我港隊生涯的完美句號。」

經歷疫情，蕭昌鴻半年前開始與師弟們合作，全靠時間打破大家之間的隔膜，由以往負責推動隊友，到今仗被師弟「推返轉頭」，蕭昌鴻都感到十分感動，並盛讚師弟們的潛力十足。

蕭昌鴻感激隊友締造完美的告別戰。（趙子晉攝）

譚竣顥首局拿下9分，江卓軒第三局亦取得8分，二人全場分別獲得17分及15分，是港隊今仗的主要得分點，比蕭昌鴻的13分高，難怪蕭昌鴻對師弟們如此有信心。縱然港隊男排今屆亞運之旅告一段落，但對蕭昌鴻及港隊而言，都將會面對一個新開始。