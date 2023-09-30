杭州亞運直擊｜港隊女排首戰不敵日本　隊長詹穎琳辭教職全力追夢

以運動員作為職業在近年香港愈來愈普遍，但不是人人都可以，就像香港女子排球隊隊長詹穎琳，她出戰杭州亞運前仍然要教書。「詹詹」今日（30日）分組賽戰畢對日本一仗後，她表示希望全心投入排球，希望外流出戰職業排球。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



港隊女排在杭州亞運被編入D組，與日本、哈薩克及阿富汗同組，港隊首戰在杭州師範大學排球館對日本，港隊首局初段一度連取3分，其後日本慢慢發力，收窄差距並反超前，港隊中段維持3至4分的差距，惜末段的距離逐漸被拉開，以17：25先輸一局。港隊的接發球開始不穩，加上體能下滑，港隊逐漸跟不上日本隊的節奏，結果再輸10：25及15：25。

港隊女排在杭州亞運首戰直落三局不敵日本。（趙子晉攝）

港隊女排賽後向一眾入場支持的親友道謝，不忘與他們自拍，其中古蓉蓉更不禁掉淚，有球迷趁機索取球員們的簽名，楊秀美有求必應。

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雖然首戰不敵日本，但港隊隊長詹穎琳表示，是為了明日對哈薩克一仗作準備，「日本隊的力量不算強但節奏很快，我們首局取得17分也是喜出望外，當我們努力跟上節奏時，所以在攔網及防守上都做得一般，我們今仗也嘗試一些對哈薩克的部署，部分戰術奏效，希望明日一仗可以擊敗哈薩克。」

港隊女排在杭州亞運首戰直落三局不敵日本。（趙子晉攝）

相隔5年再戰亞運會，詹穎琳同樣是隊長身份，心態不再一樣，但場外身份卻不再一樣，如今她現職是老師，出發杭州前還在學校教書。「詹詹」坦言，擔任老師已經3年，已經適應朝早返學、夜晚練波的生活，適應還適應，但還是疲累，「好辛苦、好攰，幸好身邊不少隊友都是老師，大家都習慣了晚上12點回家，然後早上6點起身的生活，大家互相支持才可以撐下去。」

港隊隊長詹穎琳（8號）出發杭州前還在學校教書，一直過着「朝早返學、夜晚練波」的生活。（趙子晉攝）

身兼兩職的生活不容易，十分累人，但在香港又難以做全職排球員，唯一的方法就是外流。「你有無諗過打職業？」詹穎琳答得爽快：「有呀！」詹詹原來因為教師一職而錯過了外流的機會，「其實5月的時候有歐洲球會找過我，但當時我仍然是老師，走不開，所以婉拒了這個機會。」

港隊隊長詹穎琳（8號）決意意辭去教職，再次追逐外流的夢想。（趙子晉攝）

詹穎琳不再錯過任何機會，故此早前決意辭去教職，她坦言成為運動員是她的夢想，「做運動員是我由細到大的夢想，但過去因為不同的原因，過去一直都未能做到，現在是最好的時機，若現在都不試的話，或許就沒有機會了。」