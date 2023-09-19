杭州亞運．直擊︱香港男排負泰國　新世代差距間盡做：對得住自己

杭州亞運首個比賽日，港隊代表分途出擊，但沙灘排球、板球代表均未能取勝；今天最後出場的香港男排於分組賽遇上泰國，仍要吃敗。

首次參加亞運、第一戰即奪全隊最高分的22歲球員譚竣顥體會到業餘跟職業的分別，但認為距離沒有想像中遠，「雖然這問題困擾香港多時，但有幾多就做幾多。」

01體育記者袁志浩 杭州直擊



香港男排晚上鬥應屆亞洲排球挑戰盃盟主泰國，可容納近3300名觀眾的臨平體育中心體育館坐滿大半，有港隊支持者揮動國旗與區旗，比賽間又先後以廣東話及普通話高呼「香港隊加油」打氣。

現場有港隊支持者打氣。（袁志浩攝）

港隊首局初段跟泰國打成均勢，得分梅花間竹，但隨着「挑戰」失敗，加上隊友間誤會，先輸17：25。

雖然現場觀眾在港隊落後下愈叫愈大聲，休息時場館更播放Beyond的《真的愛你》，但港隊再輸一局16：25。最後一局港隊仍受制於對方「後二」的強勁扣殺，終再大比數輸13：25，以局數0：3落敗。

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譚竣顥是港隊今仗得分最高的球員。（袁志浩攝）

22歲譚竣顥得分港隊最高 賽後失落：這麼近那麼遠

港隊今仗最高得分者是「接應二傳」的譚竣顥，2001年出生的他跟19歲隊友江卓軒同得7分，首局發揮縱未如理想被換走，他放鬆自己的同時，也不忘閱讀比賽，終換來比賽後段的多次得分。「始終第一次打亞運，心情有些緊張，在後備席以第三身回看場內，反而更清楚留意到對方攔網、防守的位置。」

「我也跟自己說，不要想太多，放手打，亞運分組賽只得兩場（其他為名次賽），機會難得，這都是調整的關鍵。」

譚竣顥在比賽後有點失落。（袁志浩攝）

港隊在第三局尾段已被拋開比分，譚竣顥一度垂頭走到場邊，又咬住球衣望向大銀幕上的分牌。「這麼近那麼遠。我們上次跟泰國打可以先贏一局，其實跟其他亞洲球隊的距離不是很遠，只是大家發揮不好。」

泰國今仗屢次救起港隊扣殺，譚竣顥認為接傳、防反技術正是港隊與對方的差距，「泰國有職業聯賽、有資源，相反我們只是業餘，我也要返學、兼顧大專校隊、球會及港隊，時間分配很難，即使全隊一起打了數個比賽，串連上仍未夠好，但別人職業隊可以放你去代表隊訓練營，這些都很不同，但有幾多就做幾多。」

港隊球員瞓身救球，已出盡每一分力。（袁志浩攝）

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蕭昌鴻看好後輩接班：前途無可限量

場上不斷鼓勵同儕的隊長蕭昌鴻，卻認為球隊已盡了全力，每一分都沒有放棄。他樂見兩位後輩冒起，「他倆（江及譚）絕對是港隊未來，有身高及體力。年青一代比我們當年的實力平均很多，對他們有很大期望。」

其實蕭昌鴻所做的一切，都默默地影響着每位隊員，不一定是場上表現，而是個人成長。譚竣顥說：「以前我被他帶住，自己我行我素，很少出聲，但近來被他感染了，會跟他一起叫隊呼，甚至做支持他的那一個。」

蕭昌鴻（左一）是隊中的定海神針。（袁志浩攝）

「他就算自己發揮不好，都會叫起隊波，我們有氣有力，自覺也算是重心球員，不想袖手旁觀，想讓他責任輕一點，也許他的發揮都會更好。」他叉着腰，堅定地說，相信蕭昌鴻聽到也放心交棒。

港隊下場要面對更強對手、上屆亞運殿軍卡塔爾，雖然出線形勢已相當不樂觀，但波仍要打，譚竣顥道：「做到自己最好，發揮最高水平，對得住自己。始終亞運都是一個比賽而已，三年後又下一屆。」這就是年輕的本錢。