巴黎奧運．劍擊｜亞大區資格賽開鑼　三港將迎爭入場券最後機會

巴黎奧運尚有三個月便展開，劍擊的參賽資格早前已憑積分排名決出大部份名額，張家朗、陳諾思和江旻憓分別憑排名，獲得男子花劍、女子花劍及女子重劍個人賽資格。

其餘香港未獲得資格的劍種，即男子佩劍、女子佩劍及男子重劍，即將迎來最後機會——亞洲及大洋洲區奧運資格賽（亞大區資格賽）周六（27日）開始在阿聯酋富吉拉上演，三個項目各有一名港將參賽，爭奪最終名額。



亞大區資格賽容許每個國家或地區，在每個未獲得奧運資格的劍種，派出一名劍手參賽，每個劍種賽事的冠軍才會獲得資格。這場資格賽後，將不會再有其他獲得奧運入場券的機會。

港隊派出參賽劍手如下：

男子重劍（4月27日舉行）：何瑋桁

男子佩劍（4月27日舉行）：羅浩天

女子佩劍（4月28日舉行）：朱詠翹

而男花、女花及女重方面，香港已各有一名劍手獲資格，所以不得再派劍手參賽。

港隊參賽的三個劍種中，暫以男子重劍競爭最為激烈，暫時有24名劍手參與，何瑋桁是眾將中排名最高的一人，排名52；女子佩劍則暫有10名劍手參賽。男子佩劍亦有16人參賽，羅浩天排名40，同屬參賽劍手中名次最高。

賽事將會在國際劍擊聯盟的Youtube頻道直播：按此觀看